Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, lan tỏa lối sống khỏe từ mỗi gia đình

TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.

TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia (ngoài cùng bên phải) tham dự sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 trùng với Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tập trung chuyển tải các thông điệp về y tế dự phòng, gắn liền với việc khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia, tiếp nối những chuyển biến đột phá, tích cực trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, Ban Tổ chức bố trí 10 gian tư vấn trong đó có các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia để trực tiếp tư vấn miễn phí, giải đáp mọi thắc mắc của bà con nhân dân về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là dinh dưỡng cá nhân, dinh dưỡng gia đình.

Tiếp nối bản sắc của chương trình các lần trước, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 quy tụ 20 đội chơi được chọn ra từ hàng trăm đội đăng ký. Hai mươi đội chơi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đội TH True Dance – Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt trong Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7

Khép lại các phần thi sôi nổi cùng chuỗi hoạt động chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Ban Giám khảo đã lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất. Kết quả chung cuộc của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7:

Giải Đặc biệt: Đội TH True Dance – Đại học Kiến trúc Hà Nội Giải Nhất: CLB Nghệ thuật- Đại học Sư phạm Hà Nội Giải Nhì (2 giải): -Đại học Công nghiệp Hà Nội -Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Giải Ba (3 giải): -Mùa hè rực rỡ -CLB Khiêu vũ - Học viện Ngoại giao - Sức trẻ Kinh Bắc Giải Tư (13 giải): -The Enternal Crew -CLB TMU – Tuổi trẻ xanh -BUV – Dance Club -CLB Hoàng Mai -Funfit Việt Nam -Tin sái cổ - ĐH Bách Khoa Hà Nội -CLB Điều dưỡng – Đại học Thăng Long -Đại học Văn hoá Hà Nội -Hoang dã- ĐH Bách Khoa -ĐH Thương mại -Unig Crew – ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội -Nhóm nhảy Hồ Gươm Plaza -Đại học Đại Nam

08:25 ngày 28/06/2026 10 gian tư vấn dinh dưỡng miễn phí thu hút đông đảo người dân Bên cạnh các phần thi sôi động, hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tiếp tục là điểm nhấn và trở thành nét đặc trưng của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua nhiều mùa tổ chức. Tại ngày hội năm nay, Ban Tổ chức bố trí 10 gian tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, sẵn sàng thăm khám và tư vấn trực tiếp cho người dân. Các chuyên gia về dinh dưỡng tham gia tư vấn Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7. Đến với khu vực tư vấn, người dân được khám và tư vấn dinh dưỡng theo hình thức 1-1 hoàn toàn miễn phí, đo các chỉ số sức khỏe quan trọng của cơ thể, đồng thời được các chuyên gia đưa ra những khuyến nghị khoa học, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của từng cá nhân. Bên cạnh đó, nhiều phần quà thiết thực cũng được Ban Tổ chức trao tặng nhằm khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Đến với khu vực tư vấn, người dân được khám và tư vấn dinh dưỡng theo hình thức 1-1 hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ đến từ Viện Dinh dưỡng thăm khám, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe. Rất đông người dân đến từ sớm chờ để được khám dinh dưỡng. Trả lời phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Nguyễn Thị Thanh, 70 tuổi Thanh Trì, Hà Nội nói: "Chương trình rất hay và bổ ích. Qua đây tôi cảm ơn Bộ Y tế, Báo Sức khoẻ và Đời sống, Công ty Heberlie đã giúp chúng tôi vừa được vui, vừa được tư vấn về dinh dưỡng. Tôi được con đưa đến Công viên Thống Nhất từ sớm và bất ngờ với không khí ngày hội của chương trình. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình quy mô, phù hợp với mọi lứa tuổi như thế này. Chắc chắn chương trình lần sau tôi sẽ cùng chồng đến tham gia".

08:11 ngày 28/06/2026 Các đội chơi hào hứng tham gia phần thi vận động và kiến thức Tiếp nối bản sắc của chương trình các lần trước, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 quy tụ 20 đội chơi được chọn ra từ hàng trăm đội đăng ký. Hai mươi đội chơi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tham gia tranh tài vô cùng sôi nổi ở hai phần thi vận động và kiến thức. Màn nhảy của các đội chơi được lựa chọn từ hàng trăm đội đăng ký online. Phần thi vận động đòi hỏi các đội chơi thể hiện sự sáng tạo, kỹ thuật vũ đạo và đặc biệt là thông điệp truyền tải qua các màn biểu diễn như zumba, aerobic, thể dục nhịp điệu. Phần thi kiến thức được xây dựng dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm và tương tác trên màn hình. Các màn tranh tài đều diễn ra hấp dẫn, sôi động thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân có mặt tại Công viên Thống Nhất. Ban Giám khảo sẽ đánh giá toàn diện và lựa chọn đội chơi xứng đáng nhất để trao giải, bao gồm: 01 Giải Đặc biệt trị giá 10 triệu đồng, 01 Giải Nhất trị giá 8 triệu, 02 Giải Nhì mỗi giải 6 triệu, 03 Giải Ba mỗi giải 5 triệu, 13 Giải Tư mỗi giải 3 triệu đồng. Các đội chơi đầu tư công phu về ý tưởng, trang phục và vũ đạo, góp phần tạo nên những màn tranh tài đầy màu sắc tại ngày hội. Người dân ủng hộ nhiệt tình các màn biểu diễn của các đội chơi.

08:09 ngày 28/06/2026 Lan tỏa nghĩa cử nhân văn, đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo trong Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Trong khuôn khổ Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, Ban Tổ chức đã phát động chiến dịch ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng. Quỹ được thành lập năm 2011 theo sáng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và sau 15 năm hoạt động đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trăm nghìn bệnh nhân, bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo bằng cách quét mã QR. Ban Tổ chức kêu gọi các đại biểu, khách mời và người dân chung tay lan tỏa nghĩa cử nhân văn này bằng cách quét mã QR được bố trí tại khu vực diễn ra sự kiện để đóng góp cho Quỹ. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tiếp thêm hy vọng, giúp người bệnh ung thư vượt qua khó khăn và có thêm cơ hội hướng tới một ngày mai tươi sáng. Mã QR được đặt tại nhiều vị trí để người tham gia sự kiện ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo tại Quỹ Ngày mai tươi sáng.

07:56 ngày 28/06/2026 Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa cảm ơn thành viên Ban giám khảo trong Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã tặng hoa tri ân các thành viên Ban Giám khảo, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp chuyên môn cho Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa tri ân các thành viên Ban Giám khảo trong Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Dịp này, nhà báo Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban Tổ chức cũng trao tặng hoa cảm ơn đơn vị đồng hành Herbalife Việt Nam. Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đã nhận hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức.

07:55 ngày 28/06/2026 Nhấn nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng lần 7 Thầy thuốc Ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức; Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia; PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Trưởng Ban Giám khảo nhấn nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng lần 7. Thầy thuốc Ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cùng đại diện Ban Tổ chức, Ban giám khảo cùng ấn nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.

07:43 ngày 28/06/2026 Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống: Tiếp tục cổ vũ phong trào thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động lành mạnh Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức cho hay, thời gian qua, không ít người dân vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của tin giả và các trào lưu "chữa lành" phản khoa học. Người dân hằng giờ vẫn phải tiếp nhận các hướng dẫn ăn kiêng cực đoan, các liệu trình thanh lọc cơ thể vô lý, hoặc các lời quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng trôi nổi, kém chất lượng. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt cơ thể, tổn thương chức năng gan, thận do áp dụng các công thức thực dưỡng sai lệch hoặc tin theo các bài thuốc truyền miệng trên mạng xã hội. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống đã liên tiếp có các loạt bài điều tra để lật tẩy nhiều cơ sở, hội nhóm chữa bệnh tự phát và trục lợi từ sự cả tin của người bệnh. Có vụ việc cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nhiều đối tượng. Do đó, truyền thông về y tế, về sức khỏe phải có tính liên tục, phải đổi mới và ngày càng trực quan, trực diện hơn. Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức chuỗi sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua 7 lần liên tiếp với một mục tiêu duy nhất và xuyên suốt: Cổ vũ phong trào thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động lành mạnh ngày càng lan tỏa sâu rộng đến toàn xã hội. "Ban Tổ chức tin rằng, khi mỗi người dân khỏe mạnh và được trang bị kiến thức đúng đắn về sức khỏe thì những kẻ lừa đảo từ nỗi sợ hãi bệnh tật sẽ dần vắng bóng trên môi trường mạng xã hội. Chúng tôi mong rằng, mỗi người dân có mặt tại sự kiện khi trở về gia đình, hãy chia sẻ với người thân của mình những điều được nghe từ Lãnh đạo ngành Y tế, từ cán bộ truyền thông ngành y tế, từ các chuyên gia ở các gian tư vấn đang phục vụ miễn phí, chứ không phải từ bất kỳ hội nhóm "chữa lành" nào trên mạng", nhà báo Trần Tuấn Linh bày tỏ.

07:33 ngày 28/06/2026 Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Nói đến sức khỏe, chúng ta phải bắt đầu từ mỗi gia đình Phát biểu tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: "Điều tôi thấy ý nghĩa nhất là chương trình năm nay được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam. Bởi nói đến dinh dưỡng, nói đến sức khỏe, chúng ta phải bắt đầu từ mỗi gia đình". TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sức khỏe không phải là điều gì quá xa vời. Đôi khi, sức khỏe bắt đầu từ một bữa cơm đủ rau hơn, bớt mặn hơn, bớt đồ ngọt hơn. Bắt đầu từ việc cha mẹ bớt cầm điện thoại, cùng con đi bộ một vòng sau bữa tối. Bắt đầu từ việc ông bà, cha mẹ nhắc nhau đi khám sức khỏe định kỳ, không để đến khi đau ốm mới đi khám. "Bộ Y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Nhưng để chủ trương ấy đi vào cuộc sống, cần sự đồng hành của từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Không ai hiểu cơ thể mình hơn chính mình, và cũng không ai có thể chăm sóc sức khỏe của gia đình mình tốt hơn những người thân trong gia đình", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn mong rằng, sau chương trình hôm nay, mỗi người chúng ta có thể bắt đầu bằng một việc cụ thể cho gia đình mình: cùng ăn uống lành mạnh hơn, cùng vận động nhiều hơn, cùng đi khám sức khỏe đúng hẹn hơn. Và quan trọng nhất là cùng nhắc nhau duy trì những việc tốt ấy mỗi ngày. "Tôi đánh giá cao Báo Sức khỏe và Đời sống, Công ty Herbalife Việt Nam, các chuyên gia và Ban Tổ chức đã kiên trì duy trì chương trình này suốt nhiều năm qua. Đây không chỉ là một ngày hội, mà là một cách rất thiết thực để đưa kiến thức dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

07:20 ngày 28/06/2026 Phóng sự Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 Trải qua 7 mùa tổ chức liên tiếp, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động xã hội, truyền thông y tế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về dinh dưỡng, vận động và phòng chống bệnh tật. Đặc biệt trong bối cảnh thông tin về sức khỏe trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, việc tiếp cận những kiến thức chính thống từ các chuyên gia y tế, các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ truyền thông ngành y tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để hiểu rõ hơn về chương trình, xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây: