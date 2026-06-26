Nước mắm để qua đêm có an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ vi khuẩn nếu bảo quản sai cách
GĐXH - Nước mắm là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, tuy nhiên nhiều gia đình có thói quen pha nước chấm rồi để lại dùng cho bữa sau. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc để nước mắm qua đêm không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng đáng kể nếu bảo quản không đúng cách.
Nước mắm pha để qua đêm: Tiết kiệm một chút, đánh đổi bằng nguy cơ sức khỏe?
Nhiều gia đình có thói quen pha sẵn bát nước mắm cho bữa tối rồi cất lại để dùng tiếp vào hôm sau. Thói quen tưởng như vô hại này lại khiến không ít người băn khoăn: liệu nước mắm để qua đêm có còn an toàn hay không?
Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) cho biết, nước mắm để qua đêm có nguy cơ biến chất gây ảnh hưởng sức khoẻ hay không phụ thuộc vào cách bảo quản cũng như thành phần có trong bát nước chấm. Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng lại nước mắm đã để qua đêm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
Vì sao nước mắm pha dễ hỏng hơn nước mắm nguyên chất?
Bản thân nước mắm nguyên chất chứa hàm lượng muối tương đối cao. Đây là môi trường không thuận lợi cho phần lớn vi sinh vật phát triển. Chính vì vậy, nếu được bảo quản đúng cách, nước mắm đóng chai thường có thời gian sử dụng khá dài.
Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác khi nước mắm được pha cùng nước lọc, đường, chanh, tỏi, ớt hoặc các loại gia vị khác. Lúc này, nồng độ muối giảm xuống, đồng thời hỗn hợp xuất hiện thêm các chất dinh dưỡng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.
Đặc biệt, tỏi và ớt tươi có thể mang theo nhiều loại vi sinh vật từ môi trường bên ngoài. Nếu hỗn hợp nước chấm được để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, nhất là vào mùa hè nóng ẩm, nguy cơ phát triển của vi khuẩn sẽ tăng lên đáng kể.
Bát nước chấm trên bàn ăn chứa nhiều rủi ro hơn bạn nghĩ
Một yếu tố thường bị bỏ qua là quá trình sử dụng nước chấm trong bữa ăn. Khi thức ăn được gắp rồi chấm trực tiếp vào bát nước mắm, các mảnh vụn thực phẩm, vi khuẩn từ thực phẩm sống hoặc từ khoang miệng có thể theo đó xâm nhập vào nước chấm. Tương tự, việc dùng chung đũa hoặc thìa đã qua sử dụng cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.
Sau bữa ăn, nếu phần nước chấm này tiếp tục được để ngoài môi trường và dùng lại vào ngày hôm sau, số lượng vi sinh vật có thể gia tăng đáng kể. Người khỏe mạnh có thể không gặp triệu chứng rõ rệt, nhưng trẻ em, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém dễ đối mặt với các rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hoặc buồn nôn.
Khi nào có thể sử dụng lại nước mắm đã pha?
Theo TS Giang, không phải mọi trường hợp nước mắm để qua đêm đều phải bỏ đi nhưng nếu nước chấm mới pha nhưng chưa được đưa ra bàn ăn, chưa tiếp xúc với đũa, thìa hoặc thức ăn và được bảo quản trong hộp kín đặt ngay trong ngăn mát tủ lạnh, khả năng nhiễm khuẩn sẽ thấp hơn.
Tuy nhiên, trước khi sử dụng lại, người dùng cần kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm. Những dấu hiệu như mùi vị thay đổi bất thường, xuất hiện bọt khí, vẩn đục, đổi màu hoặc có lớp màng trên bề mặt đều cho thấy nước chấm có thể đã bị biến chất. Trong trường hợp nghi ngờ, giải pháp an toàn nhất vẫn là loại bỏ và pha mới.
Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình
Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các chuyên gia khuyến nghị người dân chỉ nên pha lượng nước mắm vừa đủ cho mỗi bữa ăn. Nếu còn thừa, cần bảo quản ngay trong tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng. Đồng thời, nên sử dụng muỗng hoặc vá riêng để lấy nước chấm, tránh để đũa đã qua sử dụng tiếp xúc trực tiếp với phần nước mắm còn lại.
Một bát nước chấm có giá trị không lớn, nhưng việc chủ quan trong bảo quản có thể dẫn đến những hệ lụy không đáng có cho sức khỏe. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam, sự cẩn trọng trong từng khâu chế biến và bảo quản thực phẩm vẫn là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.
Loại đồ uống đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội có thực sự 'tăng hồng cầu', 'phục hồi cơ thể thần tốc' như lời đồn?Bệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, công thức nước mía kết hợp sả, gừng và một chút muối biển được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ như một "bí quyết sức khỏe" có khả năng làm ấm cơ thể, cải thiện tình trạng lạnh tay chân, thậm chí hỗ trợ "sinh huyết" nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những công dụng được lan truyền này chưa có cơ sở khoa học xác thực.
Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nước luộc thịt thường được tận dụng để nấu canh nhờ vị ngọt tự nhiên và hương thơm hấp dẫn. Song, giá trị dinh dưỡng thực sự của loại nước này ra sao, có tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe hay không và sử dụng thế nào mới đúng?
Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạchBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.
6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xươngBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Loãng xương là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Việc bổ sung thực phẩm giàu canxi và vitamin D như sữa, cá béo, trứng, rau lá xanh và đậu nành có thể giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương và hỗ trợ sức khỏe xương khớp lâu dài.
Ăn sứa đúng cách: Khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏeBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Sứa là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè, tuy nhiên nếu không được lựa chọn và sơ chế đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chọn mua đến chế biến và sử dụng để giảm thiểu rủi ro.
Cơ thể đang 'báo động' vì gan thận yếu? 4 thực phẩm này có thể là thứ bạn đang thiếuBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cơ thể thường xuyên nổi mụn, nóng trong, tiểu buốt hay mệt mỏi có thể là dấu hiệu gan và thận đang hoạt động quá tải. Thay vì tìm đến các phương pháp detox phức tạp, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung những thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Dưới đây là 4 “siêu thực phẩm” quen thuộc nhưng lại có khả năng giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể một cách rõ rệt.
Nhiều chị em mê trà táo đỏ kỷ tử vì nghĩ 'càng uống càng bổ': Bác sĩ nói gì?Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trà táo đỏ kỷ tử đang trở thành thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt nhẹ, dễ uống và được lan truyền với nhiều công dụng cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây chỉ là một loại đồ uống hỗ trợ bổ sung nước chứ không phải "thần dược" có thể chữa bệnh như nhiều người vẫn nghĩ.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.
Mỗi ngày vỗ nách vài phút, nhận ngay loạt lợi ích sức khỏe bất ngờSống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Thực hư việc vỗ nách có tác dụng gì, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Lấy lại khứu giác sau cảm lạnh cực đơn giản bằng những mẹo nhà nào cũng cóSống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Dưới đây là những cách lấy lại khứu giác khi bị cảm được áp dụng phổ biến, dễ thực hiện và phù hợp với hầu hết người bệnh.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.