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Sống thọ 90 tuổi nhờ 5 thói quen đơn giản thực hiện suốt 70 năm

Thứ bảy, 13:00 27/06/2026 | Sống khỏe
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Ở tuổi 90, cặp vợ chồng sống tại Hà Nội vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Bí quyết sống thọ đơn giản nằm ở 5 thói quen.

Tại làng Phú Diễn (phường Phú Diễn, Hà Nội) có một cặp vợ chồng cao tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ ông Đặng Trần Đàn và cụ bà Phí Thị Liên đều sinh năm 1936, kết hôn vào năm 1956 và đã đồng hành cùng nhau 70 năm. Từ những ngày lao động vất vả nơi đồng ruộng cho đến khi bước sang tuổi 90, cả hai vẫn duy trì cuộc sống bình dị, gia đình hòa thuận và sức khỏe đáng nể.

Theo chia sẻ của hai cụ, bí quyết trường thọ không nằm ở những phương pháp dưỡng sinh đắt đỏ mà đến từ những thói quen giản đơn được duy trì suốt cả cuộc đời.

Sống thọ 90 tuổi nhờ 5 thói quen đơn giản thực hiện suốt 70 năm - Ảnh 1.

Cụ ông Đặng Trần Đàn và cụ bà Phí Thị Liên trong lễ mừng thọ 90 tuổi. Ảnh: T.H

1. Luôn làm việc chăm chỉ

Cụ ông Đặng Trần Đàn dành gần như cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng. Khi còn trẻ, cụ ông mưu sinh bằng nghề trồng hoa màu. Ngay cả khi đã ngoài 70 tuổi, cụ ông vẫn duy trì công việc đồng áng.

Theo gia đình, chính thói quen lao động đều đặn suốt nhiều thập kỷ đã giúp cụ ông duy trì thể lực tốt, cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Trong khi đó, cụ bà Phí Thị Liên ngoài phụ việc đồng áng cùng chồng, cụ bà còn là người quán xuyến mọi công việc trong gia đình, luôn chăm lo chu đáo cho chồng con. Nhờ lối sống năng động và nền nếp ấy, ở tuổi 90, cả hai vẫn giữ được sức khỏe đáng ngưỡng mộ so với nhiều người cùng trang lứa.

2. Ăn uống đơn giản, không kén chọn

Một trong những thói quen được vợ chồng cụ Đàn duy trì nhiều năm là không quá khắt khe trong chuyện ăn uống. Các cụ ăn đa dạng thực phẩm, cả thịt lẫn rau, không quá thiên về bất kỳ nhóm thực phẩm nào.

Hai cụ thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm sẵn có do gia đình tự trồng và chăn nuôi. Các cụ thích ăn các món luộc, hấp chứ không thích các món chiên xào, rán.

Giờ có tuổi, mỗi ngày hai cụ đều uống một cốc sữa để bổ sung canxi cho xương chắc khỏe. Thói quen này được duy trì trong nhiều năm và trở thành một phần trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của hai cụ.

Điều đáng chú ý, giờ kinh tế đã có điều kiện hơn nhưng cặp vợ chồng già không sử dụng những thực phẩm đắt tiền, thưc phẩm chức năng hay các phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Họ lựa chọn lối sống giản dị, ăn uống điều độ và phù hợp với điều kiện gia đình.

3. Vợ chồng sống hòa thuận

Nếu như cụ Đàn là trụ cột lao động của gia đình thì cụ bà Phí Thị Liên là người quán xuyến mọi công việc trong nhà. Không chỉ phụ giúp chồng công việc đồng áng, cụ Liên còn tận tâm chăm sóc cuộc sống của cả gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Trong cuộc sống nhiều khi không tránh khỏi những mệt mỏi, than phiền, va chạm. Tuy nhiên cả hai luôn chọn cách lắng nghe đối phương thay vì tranh cãi. Những bất đồng đều được hai cụ hóa giải nhanh chóng không để kéo dài.

Chính sự nhường nhịn, thấu hiểu và bao dung dành cho nhau đã trở thành bí quyết giúp họ gìn giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 70 năm, để mái ấm gia đình luôn ngập tràn sự ấm áp, hòa thuận và yên vui.

4. Giữ tâm thái ôn hòa

Những người con trong gia đình cho biết, tâm lý tích cực và môi trường sống hòa thuận là yếu tố quan trọng góp phần giúp cha mẹ sống khỏe mạnh.

Theo chia sẻ của người dân sống cùng làng, hai cụ nổi tiếng là những người chăm chỉ làm ăn, tử tế và luôn đối xử rộng lượng với mọi người xung quanh. Trong quá trình nuôi dạy con cái, họ cũng lựa chọn cách giáo dục nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Nhờ vậy, sáu người con của cụ đều thành đạt, gắn bó, tôn trọng lẫn nhau.

5. Chăm chỉ vận động, tập thể dục

Ở tuổi 90, hai cụ không còn tham gia việc đồng áng nhưng các cụ lại chuyển sang "làm vườn nhà". Các cụ chăm sóc vài chậu cây, tưới rau trong sân vườn, hoặc nhổ cỏ.

Buổi chiều mát, hai cụ cùng nhau đi bộ, tập các bài thể dục nhẹ nhàng giúp các khớp xương linh hoạt, tăng cường tuần hoàn máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Sống thọ 90 tuổi nhờ 5 thói quen đơn giản thực hiện suốt 70 năm - Ảnh 2.Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen này

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