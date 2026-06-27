Người phụ nữ huyết áp tăng cao, đi khám phát hiện suy thận giai đoạn 4 vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Không tái khám định kỳ mà tự mua thuốc theo đơn cũ để uống trong suốt 2 năm. Đến khi huyết áp liên tục tăng cao, đi khám đã phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn 4.
Suy thận giai đoạn 4 sau 2 năm tự dùng thuốc theo đơn cũ
Tháng 4/2026, bà Hương đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vì tình trạng tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù vẫn duy trì thuốc hằng ngày.
Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) của bà chỉ còn 29,54 mL/phút/1,73m², tương đương bệnh thận mạn giai đoạn 4. Đây là giai đoạn chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng và có nguy cơ tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được điều trị kịp thời.
Khai thác bệnh sử, TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu, cho biết người bệnh có tiền sử tăng huyết áp hơn 10 năm và đái tháo đường khoảng 4 năm.
Sau khi bị tai biến mạch máu não vào năm 2023, bà không tái khám theo lịch hẹn mà tự mua thuốc theo đơn cũ để uống liên tục trong gần hai năm.
Theo bác sĩ Dung, đây là sai lầm khá phổ biến ở nhiều người cao tuổi mắc bệnh mạn tính.
Vì sao dùng đơn thuốc cũ có thể khiến thận tổn thương?
Bác sĩ Dung cho biết đái tháo đường và tăng huyết áp là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn.
Ở người cao tuổi, chức năng các cơ quan trong cơ thể thay đổi theo thời gian. Khi không tái khám định kỳ, bác sĩ sẽ không thể đánh giá hiệu quả điều trị cũng như điều chỉnh thuốc phù hợp với tình trạng hiện tại của người bệnh.
Việc tiếp tục sử dụng đơn thuốc cũ trong thời gian dài có thể khiến huyết áp và đường huyết không được kiểm soát tối ưu. Đây là những yếu tố làm tổn thương hệ thống mạch máu trong thận, khiến chức năng lọc suy giảm nhanh hơn.
Ngoài ra, một số loại thuốc nếu sử dụng kéo dài hoặc không được theo dõi sát cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến chức năng thận, đặc biệt ở người lớn tuổi có nhiều bệnh nền đi kèm.
Chức năng thận cải thiện sau khi được điều trị đúng cách
Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị nhằm bảo tồn tối đa phần chức năng thận còn lại, đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển.
"Mục tiêu điều trị không chỉ là cải thiện các chỉ số xét nghiệm mà còn kiểm soát những yếu tố tiếp tục gây tổn thương cho thận", bác sĩ Dung cho biết.
Bên cạnh việc điều chỉnh thuốc điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường, người bệnh còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm giảm gánh nặng cho thận, đồng thời duy trì ổn định huyết áp và đường huyết.
Sau hai ngày điều trị, chỉ số eGFR của bà Hương tăng từ 29,54 lên 39,07 mL/phút/1,73m². Tình trạng sức khỏe ổn định hơn và người bệnh được xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.
Đến tháng 6/2026, sau hai tháng tuân thủ điều trị và tái khám đúng hẹn, chỉ số eGFR tiếp tục tăng lên 57,22 mL/phút/1,73m², tương đương bệnh thận mạn giai đoạn 3a.
Theo các bác sĩ, kết quả này cho thấy chức năng thận của người bệnh vẫn còn khả năng phục hồi đáng kể khi được phát hiện sớm và kiểm soát đúng cách.
Bệnh suy thận mạn thường âm thầm tiến triển
Bệnh thận mạn là một trong những bệnh lý nguy hiểm bởi diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.
TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung khuyến cáo những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính cần tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.
Người bệnh không nên tự ý ngưng thuốc, giảm liều hoặc tiếp tục sử dụng đơn thuốc cũ trong thời gian dài khi chưa được đánh giá lại tình trạng sức khỏe.
Bên cạnh đó, cần thận trọng với các loại thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm tự mua hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.
Đặc biệt, người cao tuổi và những người có bệnh nền nên kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một đến hai lần mỗi năm, bao gồm các xét nghiệm máu và nước tiểu để đánh giá chức năng thận. Việc phát hiện sớm các bất thường sẽ giúp bác sĩ can thiệp kịp thời, bảo tồn chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
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