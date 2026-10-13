Khoảnh khắc gây ấn tượng của nữ diễn viên Việt trên đường phố Hàn

Thùy Anh sinh năm 1995, nổi tiếng từ 14 tuổi với vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bốn năm sau, cô có mặt tại nhiều liên hoan phim, đại hội điện ảnh quốc tế nhờ vai diễn được đánh giá cao trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung. Sau ngày Nam tiến, Thùy Anh phát triển công việc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đồng thời thử sức làm MC, sản xuất show trải nghiệm.