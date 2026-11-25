Chỉ còn 1 ngày nữa, Á hậu Khánh Như - đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra chủ nhân của vương miện cao quý.
Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản.
Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã vượt qua 75 cô gái khắp thế giới để đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam. Năm ngoái, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi dừng chân rất sớm tại cuộc thi.
Ngọc Thanh
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