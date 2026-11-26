Nhan sắc Lê Phương Khánh Như - người vừa giành Á hậu 4 Miss International 2026
GĐXH - Sở hữu chiều cao 1,69 m, gương mặt thanh tú cùng khả năng tiếng Anh lưu loát, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026.
(Ảnh: Internet, BTC, FB nhân vật)
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