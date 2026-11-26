3 ngày trước

Những xu hướng lớn nhất của mùa thời trang mới 2027 đang dần lộ diện: Thanh lịch, nhẹ nhàng và điệu đà. Các show diễn tại Paris, London, New York và Milan không tạo ra những xu hướng hoàn toàn mới, mà giống như một bước hoàn thiện, khiến những ý tưởng ấy trở nên rõ nét hơn.