Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi ăn diện sexy đời thườngĐẹp -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi khoe vòng một gợi cảm với chiếc váy hai dây xẻ sâu, trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Thúy Diễm (sinh năm 1986) là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất thân từ người mẫu ảnh, cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Cát đỏ, Ải mỹ nhân, Rau muống tháng 9 và Trạm cứu hộ trái tim. Năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành. Cả hai có một con trai tên Bảo Bảo. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Diễm vẫn bền bỉ với nghề, đồng thời ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau.
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi khoe vòng một gợi cảm với chiếc váy hai dây xẻ sâu, trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình.
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