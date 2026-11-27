Nguyễn Tường San sinh năm 2000, quê Hà Nội. Cô đoạt Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019, sau đó vào Top 8 Miss International cùng năm. Được chú ý với hình ảnh thanh lịch, Tường San kết hôn doanh nhân sinh Đức Anh, sinh năm 1991 vào năm 2020, khi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp.