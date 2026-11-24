'Phú bà' Ngọc Loan gây chú ý khi diện áo dài cô dâu
GĐXH - Ngọc Loan gây ấn tượng khi diện áo dài cưới của NTK Đỗ Long. Thiết kế mang đến vẻ đẹp thanh lịch, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
Không chỉ chú trọng phom dáng và kỹ thuật chế tác, Đỗ Long còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, hạnh phúc và sự viên mãn. Anh cũng tiếp tục theo đuổi định hướng tôn vinh di sản văn hóa bằng tinh thần thời trang đương đại, đưa những giá trị truyền thống vào diện mạo mới của xiêm y cưới.
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