'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương tung bộ ảnh xưa, khán giả khen ngợi hết lời

NSND Lan Hương sinh năm 1963, là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Bà được khán giả đặc biệt nhớ đến qua vai bé Ngọc Hà trong bộ phim "Em bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh, một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam.

Sau thành công của "Em bé Hà Nội", Lan Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật, gắn bó với sân khấu và đảm nhận nhiều vai diễn. Bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.