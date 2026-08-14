'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương tung bộ ảnh xưa, khán giả khen ngợi hết lời

Thứ sáu, 19:00 14/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSND Lan Hương nổi tiếng với vai diễn trong phim Em bé Hà Nội. Cũng từ đây, chị được khán giả gắn với hình ảnh nhân vật trong bộ phim này.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 1.Sau nghỉ hưu, ở tuổi U70 NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' công bố điều bất ngờ

Sau thời gian im ắng, chỉ tham gia các hội thảo liên quan tới lĩnh vực sân khấu, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" gây bất ngờ cho công chúng khi trở thành tác giả viết kịch bản.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Lan Hương chia sẻ rằng, chị vừa “khai quật” được những bức ảnh cũ từ năm 2012 trở về trước. Nữ nghệ sĩ gạo cội cho biết, đó gần như là toàn bộ “tài sản ảnh xưa” mà chị còn lưu giữ. 

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 2.

NSND Lan Hương cũng nhìn lại sự thay đổi của bản thân từ năm 2012 đến 2018 và cho đến hiện tại. Chị cho biết mình đã tăng hơn chục cân và trải qua quãng thời gian khá vất vả khi gắn bó với Đoàn Kịch Hà Nội đương đại. Theo nữ nghệ sĩ gạo cội, giai đoạn từ năm 2012 đến 2018 cũng là thời điểm chị cảm nhận mình già nhanh và tăng cân rõ rệt.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 3.

NSND Lan Hương được khán giả biết đến ngay từ lúc mới 10 tuổi khi tham gia bộ phim “Em bé Hà Nội”. Chị sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là kỹ sư. 

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 4.

Vì vậy, chị từng bị mẹ phản đối kịch liệt khi muốn tham gia bộ phim này. Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho nghệ thuật nên NSND Lan Hương đã nghe theo tiếng gọi trái tim.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 5.

Những năm 1990 - 2000, chị nổi tiếng trong nhiều bộ phim của chương trình "Văn nghệ chủ nhật". Đặc sắc nhất là vai diễn trong "Những người sống quanh tôi". Phim này do đạo diễn Tất Bình chỉ đạo sản xuất.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 6.

Nhan sắc của NSND Lan Hương thời điểm đó được xem là đỉnh cao khi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nhỏ nhắn cân đối.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 7.

Những hình ảnh lúc trẻ do "Em bé Hà Nội" NSND Lan Hương chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 8.

Người hâm mộ đều dành sự yêu mến đến giai nhân Hà thành một thời. Dù ở độ tuổi nào, nhan sắc của chị vẫn gây chú ý với khán giả. 

NSND Lan Hương sinh năm 1963, là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Bà được khán giả đặc biệt nhớ đến qua vai bé Ngọc Hà trong bộ phim "Em bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh, một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam.

Sau thành công của "Em bé Hà Nội", Lan Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật, gắn bó với sân khấu và đảm nhận nhiều vai diễn. Bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Hình ảnh thời trẻ của 'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương - Ảnh 10.Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

 

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