Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Sau những biến cố trong cuộc sống, diễn viên Phương Oanh hiện tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, sắc vóc thăng hạng của người đẹp "Hương vị tình thân" đều nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 1.Vẻ ngoài dễ thương của con trai Phương Oanh

GĐXH - Bé Jimmy - con trai của Phương Oanh, mới 2 tuổi nhưng đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 1.

Phương Oanh mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh diện áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhiều khán giả nhận xét, sau những biến cố trong cuộc sống, hiện tại nữ diễn viên "Hương vị tình thân" ngày càng xinh đẹp hơn.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 2.

Từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với nhiều vai diễn để lại dấu ấn, Phương Oanh hiện có cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Sau khi trở thành mẹ của cặp song sinh Jimmy và Jenny, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời cân bằng giữa công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 3.

Nếu trước đây, Phương Oanh gần như kín lịch với các dự án phim truyền hình thì hiện tại, nhịp sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ khi chào đón hai con song sinh, nữ diễn viên chủ động giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cùng các con đi dạo, chuẩn bị bữa ăn, chơi đùa hay ghi lại những cột mốc phát triển đầu đời của Jimmy và Jenny. Những hình ảnh giản dị ấy nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi và tràn ngập không khí gia đình.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 5.

Phương Oanh từng cho biết, việc nuôi hai con nhỏ cùng lúc là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt. 

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 6.

Cô muốn trực tiếp đồng hành với các con trong những năm tháng đầu đời thay vì phó mặc hoàn toàn cho người giúp việc.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 7.

Dù nhiều người mong cô sớm tái xuất màn ảnh, nữ diễn viên cho biết bản thân chưa đặt nặng kế hoạch trở lại. Với cô, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Nếu nhận lời tham gia một dự án mới, đó phải là kịch bản thực sự hấp dẫn và phù hợp với quỹ thời gian của mình.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp - Ảnh 8.

Trong thời gian tạm xa phim ảnh, Phương Oanh tập trung phát triển công việc kinh doanh, xây dựng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội và hợp tác với nhiều thương hiệu. Điều này giúp cô duy trì nguồn thu nhập ổn định mà vẫn có nhiều thời gian dành cho các con.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

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