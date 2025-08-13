Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống
GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.
Chia sẻ trên VietnamNet, ông Phạm Văn Nguyên (Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.
"Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà", ông Nguyên cho biết.
Clip ông Thạch được cứu sống sau 24 giờ trôi dạt trên biển (Nguồn: MXH)
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng, buộc cả ba phải tự bơi.
Hai ngư dân đi cùng được một tàu khác phát hiện và cứu lên bờ an toàn. Riêng ông Thạch mất tích và chưa được tìm thấy.
Đến chiều ngày 12/8, sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bờ.
Theo UBND phường Xuân Đài, ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe của ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà.
Người nhà ông Thạch cho biết, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm nệm mút nhỏ. Khi kiệt sức, ông này nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi xuống biển.
Sau khi tìm thấy ông Thạch, người thân của ông đã viết bài đăng trên mạng xã hội, cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ, quan tâm. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch.
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.
GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Tò mò, thẳng thắn hay thích thể hiện bản thân, đôi khi họ vô tình biến mình thành tâm điểm thị phi.
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, cha, mẹ phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.
GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành "bãi tắm" bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường trải qua tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng hậu vận lại viên mãn, tài lộc sung túc.
GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới từ 11/8 – 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này may mắn, tài lộc đổ về.
