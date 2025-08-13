Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Phạm Văn Nguyên (Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

"Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà", ông Nguyên cho biết.

Clip ông Thạch được cứu sống sau 24 giờ trôi dạt trên biển (Nguồn: MXH)

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng, buộc cả ba phải tự bơi.

Hai ngư dân đi cùng được một tàu khác phát hiện và cứu lên bờ an toàn. Riêng ông Thạch mất tích và chưa được tìm thấy.

Đến chiều ngày 12/8, sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bờ.

Ngư dân Trần Ngọc Thạch (ngồi giữa, hàng đầu) được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: NLĐO

Theo UBND phường Xuân Đài, ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe của ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà.

Người nhà ông Thạch cho biết, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm nệm mút nhỏ. Khi kiệt sức, ông này nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi xuống biển.

Sau khi tìm thấy ông Thạch, người thân của ông đã viết bài đăng trên mạng xã hội, cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ, quan tâm. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch.