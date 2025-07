Lời kể của bé trai 10 tuổi may mắn được cứu sống trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long

Liên quan vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng đã cứu sống bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm.

Theo VietnamNet, lực lượng y tế tham gia tại hiện trường cho biết, vào khoảng 18h, các đơn vị cứu nạn đã đưa được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn. Cháu bé sau đó được xác định là Hoàng Nhật M (SN 2015), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

(Nguồn video: VietnamNet)

Cháu M kể lại, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Đại diện lực lượng y tế tại hiện trường cho biết, sau khi được đưa lên tàu, cháu bé đã được ủ ấm, kiểm tra sơ cứu ban đầu, rồi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của cháu ổn định, nhưng vẫn chưa xác định được tung tích của bố mẹ cháu.

Cháu bé sống sót sau vụ lật tàu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trên TTO, ông Bùi Công Hoan (Chi hội phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long) cho biết, ông chứng kiến khoảnh khắc bé trai được đưa ra khỏi khoang khách của tàu sau 4 tiếng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Ông Hoan cho biết thời tiết tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong buổi sáng ngày 19/7 rất tốt nên các tàu du lịch hoạt động bình thường. Đến khoảng hơn 13h, cơn dông bất ngờ xuất hiện kèm theo gió lốc, sấm sét và mưa đá. Cơn dông đã khiến tàu du lịch Vịnh Xanh gặp nạn tại khu vực Gia Luận, Cát Hải.

Bé trai được cứu sống trong tình trạng sức khỏe ổn định, khi được đưa ra khỏi khoang tàu bé trai vẫn tự bơi được. Sau đó bé được thay quần áo và đưa về đất liền.

"Theo như phán đoán, khi tàu lật úp nền tàu với mực nước biển chênh lệch khoảng 50-60cm, tạo khoảng hơn 45 độ trong khoang tàu (thủy triều đang rút), nên bé trai có khoảng trống, còn oxy để thở. Lực lượng cứu hộ đã dùng thiết bị phá cửa sổ, đưa cháu bé lên xuồng cứu hộ an toàn", ông Hoan kể lại.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đưa một nạn nhân còn sống đi cấp cứu. Ảnh: H.Q.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào khoảng 14h30 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 đã bị lật tại vị trí có tọa độ 20°52'24"N – 107°04'3"E, cách phía Đông hang Đầu Gỗ (thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long), nơi có độ sâu khoảng 7-8m.

Trung tâm đã phát thông báo hàng hải, chuẩn bị lực lượng và phương tiện cứu nạn, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để phối hợp xử lý. Một đoàn công tác do Tổng Giám đốc Trung tâm dẫn đầu đã trực tiếp tham gia vào đoàn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã chỉ đạo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng huy động tàu lai, tàu hoa tiêu và các lực lượng hỗ trợ từ hai địa phương để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.