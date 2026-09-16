Nỗi buồn của NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga

Việt Anh - Quỳnh Nga đối diện và vượt qua nỗi buồn

Theo thời báo VTV, xuất hiện trong chương trình "Điều nhỏ bé kỳ diệu" mới được phát sóng, cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga cùng chia sẻ những góc nhìn khác nhau về cách đối diện với nỗi buồn. Diễn viên Quỳnh Nga cho rằng việc thể hiện cảm xúc một cách chân thành có thể giúp nỗi buồn vơi đi. Cô nói: "Hãy cứ thể hiện ra đi. Chị nghĩ phần nào nó sẽ ít nhiều vơi bớt đi".

Theo Quỳnh Nga, việc cố gắng tạo ra một hình ảnh vui vẻ bên ngoài trong khi bên trong đang chất chứa nhiều tổn thương đôi khi chỉ khiến con người mệt mỏi hơn. Khi thành thật với cảm xúc, chúng ta cũng có cơ hội nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ những người xung quanh. Nữ diễn viên cho rằng, có những nỗi buồn không chỉ là cảm xúc tiêu cực mà còn có thể trở thành động lực để mỗi người thay đổi.

Diễn viên Quỳnh Nga trong chương trình "Điều nhỏ bé kỳ diệu". Ảnh VTV

Việt Anh cũng thừa nhận bản thân không phải người giỏi che giấu nỗi buồn. Nam diễn viên chia sẻ, khi rơi vào trạng thái suy sụp và không biết làm cách nào để vượt qua, anh thường lựa chọn "biến mất" khỏi mọi người trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, công việc đôi khi không cho phép anh hoàn toàn tách khỏi cuộc sống. Nếu đã có lịch quay không thể trì hoãn, Việt Anh vẫn xuất hiện và hoàn thành công việc, dù thừa nhận hiệu quả chắc chắn khó đạt 100%. "Vì chúng ta cũng vẫn là con người mà", nam diễn viên nói.

NSƯT Việt Anh. Ảnh VTV

Đặt hai nghệ sĩ vào tình huống bất ngờ nhớ lại một kỷ niệm đẹp với người yêu cũ, chương trình đã đưa ra ba lựa chọn: 1, đi chơi cùng bạn bè để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực; 2, thả mình theo nỗi buồn và tạm nghỉ để lắng nghe cảm xúc; 3, bình thản nhìn lại cả những kỷ niệm đẹp lẫn sai lầm để bước qua.

Việt Anh lựa chọn phương án đầu tiên. Với anh, khi con người trưởng thành, những chuyện đã qua nên được nhìn nhận như một phần của quá khứ. Trong khi đó, Quỳnh Nga chọn phương án thứ ba. Cô cho rằng việc nhìn lại cả những điều đẹp đẽ lẫn những sai lầm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về câu chuyện đã qua và thanh thản bước tiếp.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng ngọt ngào sau khi công khai yêu

Về đời tư, sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai hẹn hò vào giữa tháng 7. Từ thời điểm đó, cả hai thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng cũng như chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh mới được Việt Anh đăng tải để chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga, nam diễn viên ôm eo bạn gái, trao cho cô ánh mắt tình cảm. Bộ ảnh được thực hiện trước đó ít ngày, nhân dịp sinh nhật của cả hai. Việt Anh và Quỳnh Nga có ngày sinh nhật chỉ cách nhau một ngày. Khi còn là bạn bè, hai người thường tổ chức sinh nhật chung. Năm nay, những khoảnh khắc thân mật được chia sẻ công khai khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Việt Anh và Quỳnh Nga có những khoảnh khắc ngọt ngào khi đón sinh nhật chung vừa qua. Ảnh FBNV

Du lịch là một trong những hoạt động thường xuyên của Việt Anh và Quỳnh Nga kể từ khi công khai tình cảm. Bên cạnh các chuyến du lịch, Việt Anh và Quỳnh Nga còn cùng tham gia những hoạt động thể thao. Cả hai đang cho thấy cùng hướng tới mối quan hệ lâu dài và đã góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám cưới.

Quỳnh Nga và Việt Anh đang hướng tới mối quan hệ lâu dài. Ảnh FBNV

Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng hoạt động với vai trò ca sĩ trước khi nổi tiếng qua phim "Lập trình cho trái tim". Sau đó, cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình như "Về nhà đi con", "Sinh tử". Năm 2023, cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và giành quán quân "Bước nhảy Hoàn vũ" năm 2024. Nữ diễn viên từng kết hôn và công bố độc thân từ năm 2019.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh được khán giả biết đến từ "Chạy án", sau đó ghi dấu qua "Người phán xử", "Sinh tử", "Hướng dương ngược nắng"... Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Trước khi đến với Quỳnh Nga, anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con riêng.

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