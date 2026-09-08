Việt Anh nói lời yêu dành cho Quỳnh Nga trong ngày đặc biệt

Thứ ba, 15:30 08/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh đã cùng nhau đón sinh nhật ngọt ngào đáng nhớ. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp lại tình cảm khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt.

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt - Ảnh 1.Phản ứng của Việt Anh về chuyện có con chung với Quỳnh Nga

GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý với bộ ảnh tình tứ. Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được khán giả ủng hộ chuyện tình cảm và có con chung.

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 1.

Việt Anh cách đây vài giờ đã đăng tải đoạn video chúc mừng sinh Quỳnh Nga. Nam diễn viên nhắn nhủ bạn gái: "Chúc em luôn vui và hạnh phúc, hãy luôn là hậu phương vững chắc của anh. Mọi việc khác để anh lo nhé bé yêu Phạm Quỳnh Nga". Ngay dưới bài đăng, "cá sấu chúa" đáp lại ngắn gọn: "Yêu anh".

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 2.

Quỳnh Nga cũng chia sẻ hình ảnh buổi tiệc sinh nhật tuổi 38 bên Việt Anh và những người bạn. 

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 3.

Trong ảnh, Quỳnh Nga xuất hiện với style khác lạ: đầm mini cúp ngực đính kim sa, layout tóc đính nơ vô cùng trẻ trung, nhí nhảnh. Nhiều người trầm trồ diện mạo ở tuổi 38 của nữ diễn viên "Sinh tử".

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 4.

Khoảnh khắc được Quỳnh Nga đăng tải trên trang cá nhân cũng thu hút hàng nghìn lượt "thích" và bình luận. Đáng chú ý, Quỳnh Nga và "nửa kia" Việt Anh có sinh nhật chỉ cách nhau một ngày nên thường làm tiệc chung từ khi còn là bạn bè.

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 5.

Từ ngày công khai chuyện hẹn hò với truyền thông hồi giữa tháng 7, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội cũng như các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai quấn quýt như hình với bóng và luôn nắm tay không rời.

Phản ứng của Quỳnh Nga khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt - Ảnh 6.

Quỳnh Nga cho biết đồng ý công khai tình yêu vì cảm nhận được sự chắc chắn, nghiêm túc ở nửa kia. Theo nữ diễn viên, bạn trai còn khao khát xây dựng gia đình hơn cả cô. Cả hai đều mong muốn gắn bó lâu dài, đã góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Quỳnh Nga và Việt Anh đón tuổi mới bên nhau. Video: FBNV

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