Việt Anh nói lời yêu dành cho Quỳnh Nga trong ngày đặc biệt

Quỳnh Nga cho biết đồng ý công khai tình yêu vì cảm nhận được sự chắc chắn, nghiêm túc ở nửa kia. Theo nữ diễn viên, bạn trai còn khao khát xây dựng gia đình hơn cả cô. Cả hai đều mong muốn gắn bó lâu dài, đã góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.