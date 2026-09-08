Việt Anh nói lời yêu dành cho Quỳnh Nga trong ngày đặc biệt
GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh đã cùng nhau đón sinh nhật ngọt ngào đáng nhớ. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp lại tình cảm khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt.
Quỳnh Nga và Việt Anh đón tuổi mới bên nhau. Video: FBNV
Khánh gặp rắc rối sau khi giải cứu cô gái trẻ ở quán barXem - nghe - đọc -
GĐXH - Một gã khách bắt nạt Nhi rồi đánh Khánh, cuộc va chạm rất có thể khiến Khánh vướng vào loạt rắc rối mới.
Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học balletGiải trí -
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã chính thức nhập học môn múa ballet, cô bé bộc lộ tài năng và gen trội nghệ thuật từ bố mẹ.
Chơn bị 'bán đứng' khi âm thầm tìm hiểu công ty khai thác cátXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn đặt ra nghi vấn khi tìm hiểu về công ty nạo vét ở Bình Hòa có nhiều điểm bất thường so với hồ sơ.
Con trai Á hậu Thụy Vân cao lớn vượt trội, thừa hưởng gen thông minh từ bố mẹGiải trí -
GĐXH - Tony - con trai Á hậu Thụy Vân khiến khán giả ngỡ ngàng với sắc vóc cùng chiều cao vượt trội qua dòng chia sẻ của mẹ.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai ở Thượng HảiGiải trí -
GĐXH - Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai tại sự kiện ở Thượng Hải, cả 2 gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng và đẹp đôi.
Trải nghiệm 'độc lạ' của Hồng Đào ở tuổi ngoài 60Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Hồng Đào có một trải nghiệm khác biệt khi vào vai người phụ nữ làm nghề mai táng đám ma. Với chị, trải nghiệm này rất đáng nhớ.
Cuộc sống phía sau sân khấu của 'hoa hậu cải lương' Như HuỳnhCâu chuyện văn hóa -
Sau những ngày bận rộn với sân khấu, NSƯT Như Huỳnh chọn trở về với nhịp sống riêng giản dị: ở nhà, tự tay pha một ấm trà để cùng người thân trò chuyện.
NSND Lê Khanh ở tuổi 63Giải trí -
GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi 63 vẫn ngập tràn năng lượng và dành đam mê cho công việc diễn xuất. Chị vẫn tham gia các dự án phim, xuất hiện trước công chúng một cách rực rỡ.
Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với chồng doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026'Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ cảm xúc may mắn khi có được người bạn đời luôn yêu thương gia đình, trong khi ca sĩ Đăng Khôi có sự khởi đầu ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".
Long nghi ngờ Khánh làm việc 'mờ ám' với ThúyXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh cảm thấy áy náy vì đã làm ảnh hưởng tới công ty nên đã nói lời xin lỗi Long, tuy nhiên hành động này lại gây ra hiểu lầm.