Xót xa hình ảnh người dân khiêng quan tài vượt lũ để an táng.

3 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, trời có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Tuy nhiên, khu vực có nắng gián đoạn. Cần đề phòng mưa to cục bộ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng vùng trũng thấp.