Khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993, cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Buôn bán hàng giả" quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Bùi Anh Tuấn, Lê Công Tú, Chu Hữu Kiên Sơn. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng COD để quảng cáo, bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với các nội dung như "hàng chính hãng", "giảm giá 70%", "bảo hành 12 tháng" nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước.

Đối tượng Chu Hữu Kiên Sơn cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đã thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả. Kết quả giám định xác định đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "SAMSUNG" đang được bảo hộ tại Việt Nam, có tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.