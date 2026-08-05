Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình và tuần tra trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, liên tục có hành vi lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Hai thiếu niên vi phạm giao thông bị xử lý theo pháp luật tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại cảnh hai thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Hành vi coi thường pháp luật và luật an toàn giao thông này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân các đối tượng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho những người tham gia giao thông xung quanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ nhân thân và triệu tập những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Danh tính 2 thiếu niên được xác định gồm: Trương Chung H. (sinh năm 2009, trú tại Hà Nội) – người trực tiếp điều khiển phương tiện và Nguyễn Tiến P. (sinh năm 2009, trú tại Hải Phòng) – người ngồi phía sau.

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Hai thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai thiếu niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 4/8/2026, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chính thức bàn giao 2 thiếu niên cùng phương tiện và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình, bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên, đồng thời là bài học đắt giá cho những thanh thiếu niên có lối sống lệch lạc, thích "thể hiện" bằng những hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho cặp thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.


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