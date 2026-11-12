Khởi tố một giám đốc sản xuất răng giả, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

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GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab đã đưa ra thông tin sai sự thật, bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cơ sở do Hoàng làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả.

Khởi tố một giám đốc sản xuất răng giả, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn trên, mặc dù cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả. Đồng thời, Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Khởi tố một giám đốc sản xuất răng giả, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng - Ảnh 2.

Nơi sản xuất răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CACC

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Đến tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các hành vi đang được điều tra, xử lý trong vụ án xảy ra trước thời điểm cơ sở được cấp phép.

Khởi tố một giám đốc sản xuất răng giả, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng - Ảnh 3.

Những chiếc răng giả đang trong qúa trình sản xuất. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

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