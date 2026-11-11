Tin quảng cáo lấy lại tiền trên Facebook, người phụ nữ suýt mất thêm 25 triệu

Ngày 11/11, Công an xã Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng BIDV – Phòng Giao dịch Đô Lương kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người phụ nữ tránh mất thêm 25 triệu đồng.

Công an xã Đô Lương làm việc, tuyên truyền, giải thích để người phụ nữ nhận diện thủ đoạn lừa đảo, tránh bị chiếm đoạt thêm 25 triệu đồng. ẢNH: C.A.

Trước đó, chiều 9/11, BIDV – Phòng Giao dịch Đô Lương tiếp nhận giao dịch của chị H. (trú xã Đô Lương) với yêu cầu chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản do một người trên Facebook cung cấp. Người này tự giới thiệu là đại diện công ty luật chuyên hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng.

Nhận thấy giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức liên hệ Công an xã Đô Lương để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định trước đó chị H. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 21 triệu đồng bằng thủ đoạn dụ dỗ mua hàng với giá 0 đồng, sau đó yêu cầu chuyển tiền để nhận lãi cao.

Sau khi mất tiền, với mong muốn lấy lại tài sản, chị H. tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp trên mạng xã hội. Tại đây, chị bắt gặp một tài khoản Facebook tự quảng cáo là công ty luật chuyên thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng. Tin vào những lời hứa hẹn, chị quyết định chuyển 25 triệu đồng để nhờ lấy lại khoản tiền đã mất.

Theo xác minh của Công an xã Đô Lương, công ty luật mà chị H. liên hệ thực chất là một đơn vị ảo, được các đối tượng sử dụng công nghệ AI để thiết lập nhằm tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhận diện được thủ đoạn này, Công an xã Đô Lương đã kịp thời trấn an, tuyên truyền để chị H. hiểu rõ sự việc. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng công an và ngân hàng, chị H. đã dừng giao dịch, tránh bị chiếm đoạt thêm 25 triệu đồng.

Được biết, gia đình chị H. có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được cán bộ công an giải thích, chị đã nhận thức rõ thủ đoạn của các đối tượng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Đô Lương cùng BIDV – Phòng Giao dịch Đô Lương đã kịp thời hỗ trợ.

Từ vụ việc trên, Công an xã Đô Lương cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo. Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý nóng lòng thu hồi tài sản của nạn nhân, khiến người vừa bị lừa tiếp tục trở thành mục tiêu của các đối tượng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức tự xưng có khả năng thu hồi tiền bị chiếm đoạt khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.