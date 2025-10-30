Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.
Tối 29/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là kết quả của quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.
Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).
5 bị can còn lại là: Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Công ty TNHH Cavipha, là em rể Hường); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường); Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.
Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 12 giờ trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnhPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầuPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, vừa bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công. 59 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ khi đang tổ chức phạm tội tại khu vực đồi Bokor (Campuchia).
Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tảiPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm đối với một công ty quảng cáo có hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.
Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồngPháp luật - 18 giờ trước
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình đã cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình ĐiềnPháp luật - 1 ngày trước
Tân dùng súng giả đi vào chợ Bình Điền (TP.HCM) giả vờ mua hàng, lúc tiểu thương sơ hở rồi giật túi tiền bỏ chạy.
Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.