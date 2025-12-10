Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...
Ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về tội “Giết người”. Thành là đối tượng lái ô tô Lexus tông vào nhà chị gái ở xã Bến Cầu, khiến em gái là N.T.B.S. (SN 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h30’ ngày 30/11, tại nhà bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô Lexus màu trắng BKS 70A-413.38 đi ngang qua. Khi thấy bà H. đứng trước sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào nhóm chị em này. Bà S. bị cuốn vào gầm xe chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50’cùng ngày.
Sau khi gây án, Thành lái xe rời khỏi hiện trường về nhà thay đồ rồi sử dụng xe máy chạy về khu vực biên giới Campuchia. Công an xã Bến Cầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Biên phòng truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thành bị bắt tại khu vực Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng khoảng năm 2003, Thành mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Năm 2007, do mâu thuẫn gia đình, Thành bị mẹ tố cáo là nhiều lần đe dọa giết. Thành bị tòa án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội giết người. Sau 15 năm thụ án, Thành được giảm án.
Năm 2022, mẹ và các chị em sang Campuchia thăm nuôi và hứa trả lại đất, nhà cho Thành. Tuy nhiên khi ra tù và trở về Việt Nam gia đình Thành không thực hiện cam kết, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài đến khi xảy ra vụ án trên.
