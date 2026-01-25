Mới nhất
Chạy trốn công an khi chở thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng

Chủ nhật, 09:40 25/01/2026 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe, tài xế bất ngờ tăng ga, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Sau hơn 2km truy đuổi tài xế mới chịu dừng xe.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Phát hiện lô hàng lậu hơn 6 tỷ đồng trên chiếc xe lạng lách bỏ chạy khi gặp công an - Ảnh 1.

Lô thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng (ảnh: CAQT).

Trước đó, tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang BKS 29K - 020.13. Thời điểm này người điều khiến xe tải bất ngờ tăng ga lạng lách trên đường để bỏ chạy.

Sau khoảng 2km bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế mới dừng xe. Tài xế là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, trú xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).

Kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 148 kiện hàng với 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị của số hàng hóa này ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Phát hiện lô hàng lậu hơn 6 tỷ đồng trên chiếc xe lạng lách bỏ chạy khi gặp công an - Ảnh 2.

Tài xế cùng tang vật (ảnh: CAQT).

Đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến nay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng lao xe máy vào cảnh sát giao thông

GĐXH – Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, đối tượng đã đâm vào một cảnh sát giao thông...

GĐXH – Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, đối tượng đã đâm vào một cảnh sát giao thông...

