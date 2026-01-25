Chạy trốn công an khi chở thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng
GĐXH - Khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe, tài xế bất ngờ tăng ga, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Sau hơn 2km truy đuổi tài xế mới chịu dừng xe.
Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.
Trước đó, tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang BKS 29K - 020.13. Thời điểm này người điều khiến xe tải bất ngờ tăng ga lạng lách trên đường để bỏ chạy.
Sau khoảng 2km bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế mới dừng xe. Tài xế là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, trú xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).
Kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 148 kiện hàng với 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị của số hàng hóa này ước tính hơn 6 tỷ đồng.
Đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến nay.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh BìnhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, Ninh Bình, đập vỡ tủ kính, vơ vét tài sản rồi tẩu thoát.
Sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận (Hưng Yên) đã dùng chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường.
Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả pha trộn betamethasone, thu giữ hơn 13.000 sản phẩmPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả cực lớn, pha trộn tân dược betamethasone để tạo hiệu quả giảm đau nhanh, đánh lừa người tiêu dùng. Công an đã khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc giả.
2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồngPháp luật - 15 giờ trước
(NLĐO)- Khi 2 gói hàng trên ô tô bị mất, lái xe gọi điện hỏi người gửi mới tá hỏa khi biết trong 2 gói hàng trên chứa gần 8 tỉ đồng tiền mặt
Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.
'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.
Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh ChâuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.
Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.
Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai ChâuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thậtPháp luật
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.