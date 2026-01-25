Chạy trốn công an khi chở thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Lô thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồng (ảnh: CAQT).

Trước đó, tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang BKS 29K - 020.13. Thời điểm này người điều khiến xe tải bất ngờ tăng ga lạng lách trên đường để bỏ chạy.

Sau khoảng 2km bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế mới dừng xe. Tài xế là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, trú xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).

Kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 148 kiện hàng với 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị của số hàng hóa này ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Tài xế cùng tang vật (ảnh: CAQT).

Đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến nay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.