Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Thứ hai, 15:44 26/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 24/01/2026, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Đến ngày 25/01/2026, Công an Thành phố đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng trong vụ việc, các đối tượng trên đều là các thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi. Bước đầu xác định, khoảng 00h45' ngày 24/1/2026 nhóm của N.Đ.V (SN 2009; trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi "bão".

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào "sàm sỡ".

Đến khoảng 03h00' cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C. Cùng lúc này nhóm của V lao vào "sàm sỡ" chị C.

Sau đó, nhóm của V bỏ đi thì gặp anh K đang đi bộ trong hầm. V dùng tay vỗ vào gáy anh K dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này nhóm của V lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V bỏ đi.

Sự việc được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.

