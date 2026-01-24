Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều tối ngày 24/1, một lãnh đạo UBND phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết, tối 23/1, trên địa bàn phường xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Hiện cơ quan công an đang tổ chức truy bắt hai đối tượng gây ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 23/1 tại một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo hình ảnh trong clip, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ, đeo găng tay, bịt khẩu trang trắng đứng quan sát bên ngoài tiệm vàng trong một thời gian ngắn. Sau đó, cả hai cầm theo dao và ba lô đi thẳng vào bên trong.

Hình ảnh ghi lại 2 đối tượng đi vào tiệm vàng.

Một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đứng cảnh giới, trong khi đối tượng còn lại dùng hung khí đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, nhanh chóng vơ vét số vàng bên trong cho vào ba lô.

Mặc dù trong quá trình xảy ra vụ việc có người liên tục hô hoán: "cướp", "thôi đừng lấy nữa"…, song các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Clip hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình: