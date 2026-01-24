Sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tố
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận (Hưng Yên) đã dùng chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày hôm qua (23/1), cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận.
Trước đó, trong quá trình trinh sát quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận nghi có sử dụng chất cấm trong sản xuất.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Thắm (SN 1980, trú tại thôn Bách Tính, xã Tân Thuận) và Phạm Thị Tình (SN 1984, trú tại thôn Trà Khê, xã Tân Thuận) đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine - là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm - để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cụ thể, tại cơ sở của Phạm Thị Thắm, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định các đối tượng đã sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất 1.220,3 kg giá đỗ, trị giá hơn 18,3 triệu đồng. Đối với cơ sở của Phạm Thị Tình, khối lượng giá đỗ được sản xuất có sử dụng chất cấm là 1.615,345 kg, trị giá hơn 24,2 triệu đồng.
Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
