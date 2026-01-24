Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tố

Thứ bảy, 21:20 24/01/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận (Hưng Yên) đã dùng chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày hôm qua (23/1), cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận.

Sử dụng chất cấm sản xuất gần 3 tấn giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tố - Ảnh 1.

Hai chủ cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước đó, trong quá trình trinh sát quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận nghi có sử dụng chất cấm trong sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Thắm (SN 1980, trú tại thôn Bách Tính, xã Tân Thuận) và Phạm Thị Tình (SN 1984, trú tại thôn Trà Khê, xã Tân Thuận) đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine - là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm - để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Sử dụng chất cấm sản xuất gần 3 tấn giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tố - Ảnh 2.

Sử dụng chất cấm sản xuất gần 3 tấn giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tố - Ảnh 3.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm và Phạm Thị Tình. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cụ thể, tại cơ sở của Phạm Thị Thắm, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định các đối tượng đã sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất 1.220,3 kg giá đỗ, trị giá hơn 18,3 triệu đồng. Đối với cơ sở của Phạm Thị Tình, khối lượng giá đỗ được sản xuất có sử dụng chất cấm là 1.615,345 kg, trị giá hơn 24,2 triệu đồng.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấmPhát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Khởi tố đối tượng sản xuất giá đỗ bằng hoá chất

Khởi tố đối tượng sản xuất giá đỗ bằng hoá chất

Cùng chuyên mục

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, Ninh Bình, đập vỡ tủ kính, vơ vét tài sản rồi tẩu thoát.

Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả pha trộn betamethasone, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm

Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả pha trộn betamethasone, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả cực lớn, pha trộn tân dược betamethasone để tạo hiệu quả giảm đau nhanh, đánh lừa người tiêu dùng. Công an đã khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc giả.

2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng

2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

(NLĐO)- Khi 2 gói hàng trên ô tô bị mất, lái xe gọi điện hỏi người gửi mới tá hỏa khi biết trong 2 gói hàng trên chứa gần 8 tỉ đồng tiền mặt

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Xem nhiều

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật
Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top