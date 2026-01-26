Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 26/1, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Cương (SN 1986, quê Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị N.Th.H (SN 1980, quê Thái Nguyên), là bạn gái và cũng là người ở trọ cùng khu với nghi phạm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 25/1 tại khu vực để xe của quán Karaoke Sky 2 (thuộc phường Nếnh).

Vi Văn Cương dùng dao sát hại bạn gái. Ảnh cắt từ video

Theo thông tin ban đầu, Vi Văn Cương và chị H. có quan hệ tình cảm, cả hai cùng là công nhân và trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh. Tối cùng ngày, Cương phát hiện chị H. đi ăn cơm cùng một người đàn ông khác. Nổi máu ghen tuông, đối tượng đã âm thầm bám theo sau.

Khi thấy chị H. và người đàn ông kia di chuyển đến quán Karaoke Sky 2, Cương đã đi vào và gọi chị H. ra khu vực bãi gửi xe để nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Cương quay lại xe máy của mình lấy con dao gọt hoa quả đã thủ sẵn, lao vào đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Vi Văn Cương và bàn giao cho Công an phường Nếnh. Chị H. được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2 nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Được biết, nghi phạm Cương là công nhân tại Công ty Siflex (Khu công nghiệp Quang Châu). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.