Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa
GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra một số vụ cướp tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng thường sử dụng hung khí, vũ khí nguy hiểm để khống chế nạn nhân, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm, lực lượng Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng chỉ sau thời gian ngắn gây án.
Theo đó, tối 7/12/2025, tại khu vực bờ sông Tam Điệp thuộc Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là ông L.Đ.T. (trú tại Tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn) làm nghề lái xe ôm.
Theo trình báo của ông T. khoảng 19h ngày 7/12/2025, trong khi đang đứng đón khách tại khu vực ngã tư Bỉm Sơn thì có hai thanh niên đến thuê ông chở đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng. Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp, phường Bỉm Sơn thì 2 thanh niên này yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ ông khống chế và cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông L.Đ.T. đã trình báo với cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Chỉ sau gần 24 tiếng đồng hồ xảy ra vụ cướp tài sản, đến tối 8/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Trần Văn Nguyên (SN 2008, trú tại thôn 5, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá) và Mai Quang Anh (SN 2007, trú tại thôn 22, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hoá) là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản nói trên.
Một vụ án cướp tài sản khác hết sức manh động và tinh vi xảy ra ngày 31/12/2025 tại thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân lần này là một phụ nữ 66 tuổi, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.
Khoảng 17h30’ ngày 31/12/2025, trong khi đang đứng chờ xe buýt trên đường Văn Tiến Dũng, phường Nguyệt Viên, bà L.T.S. gặp một người đàn ông đi xe ô tô mời chào, cho đi nhờ xe đến nhà con gái ở xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa vì cũng "tiện đường".
Khi đến xã Biện Thượng, đối tượng này đã dừng xe ở một khu đất trống, vắng vẻ ven QL217, rồi bất ngờ rút dao nhọn khống chế và dùng dây rút nhựa trói hai tay khống chế bà S. rồi cướp hơn 10 triệu đồng cùng đôi khuyên tai bằng vàng tây trị giá khoảng 3 triệu đồng.
Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tố giác của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương truy xét và phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng Lê Quang Huy (SN 1982, trú tại thôn Chuế Cầu, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn.
Kiểm tra phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện mà đối tượng đã chuẩn bị để thực hiện hành vi cướp tài sản, như: găng tay cao su, mặt nạ, dao nhọn, dây rút nhựa, súng bắn đạn diêm…
Mới đây nhất, ngày 7/1, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1957 trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương (nghi bị sát hại). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra, xác minh làm rõ.
Đến ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định Đinh Thị Kim (SN 1984, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, cháu dâu của nạn nhân) là thủ phạm đã gây ra cái chết của bà P.
Theo lời khai của Đinh Thị Kim, do mâu thuẫn phát sinh khi Kim đến nhà bà P. chơi và bị bà P. chửi bới, dùng gậy gỗ vụt, ném ghế gỗ về phía mình nên đã đẩy ngã nạn nhân. Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà P. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Giết người; Cướp tài sản" và tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim về các tội danh trên.
Qua các vụ án vừa điều tra khám phá cho thấy, tội phạm cướp tài sản hiện nay hết sức manh động, các đối tượng thường gây án vào ban đêm, hoặc lợi dụng những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Thủ đoạn tuy không mới nhưng diễn biến nhanh, nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nếu nạn nhân chống trả hoặc xử lý không đúng cách.
Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế, không ít người dân vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều vụ việc không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của bị hại.
Càng gần cuối năm, tội phạm xâm phạm tài sản, đặc biệt là cướp giật, thường gia tăng hoạt động. Mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và chính an toàn của mình. Chỉ một phút chủ quan có thể phải trả giá bằng sức khỏe, tính mạng và những nguy hiểm khó lường.
