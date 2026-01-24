Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại

Thứ bảy, 07:09 24/01/2026 | Tâm sự

Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.

Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Ngày mới cưới, hai đứa đi thuê trọ. Đầu năm 2025, bố mẹ vợ nhiệt tình muốn chúng tôi về ở cùng vì em vợ đi nước ngoài du học, căn nhà vốn rộng rãi lại thêm trống vắng. 

Lúc đó, tôi cũng đắn đo lắm vì ở rể sợ bất tiện . Vợ thuyết phục rằng ở đây vừa gần chỗ làm, vừa có bố mẹ hỗ trợ, lại tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà để tích lũy mua chung cư hoặc sinh con. Nghĩ cho tương lai, tôi gật đầu.

Thú thật, bố mẹ vợ tôi rất tốt. Ông bà chưa bao giờ nặng lời hay coi thường con rể. Chính vì sự tử tế đó, tôi luôn tự nhủ mình phải có trách nhiệm. 

Hàng tháng, lương được 25 triệu đồng, tôi đưa vợ 20 triệu để lo tiền ăn uống, sinh hoạt phí cho cả nhà và một phần biếu ông bà. Tôi chỉ giữ lại một ít để chi xăng xe, điện thoại và thi thoảng mời bạn bè cà phê, ăn uống.

Vợ vốn là tay hòm chìa khóa. Mọi chuyện thu chi lớn nhỏ tôi đều để vợ quyết, không can dự vào. Gần đây mâu thuẫn tiền nong mới nảy sinh. 

Tôi ước tính là thưởng Tết cộng với lương của mình là khoảng 50 triệu đồng và dự kiến sắm Tết ở nhà ngoại khoảng 10 triệu đồng, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng thì vợ chồng tiêu.

Tôi tưởng vậy là vẹn toàn lắm, vậy mà vợ không hài lòng, bảo: “Anh tính xem, mình ở đây, điện nước, nhà cửa đều của bố mẹ em. Đáng lẽ anh phải biếu nhà ngoại nhiều hơn vì ông bà đang bao bọc mình. Anh biếu nội 5 triệu, còn biếu ngoại 15 triệu là hợp lý hơn cả".

- Ảnh 2.

Vợ muốn biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn vì bố mẹ vợ cho tôi ở rể. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Bố mẹ tôi ở quê cũng thuộc diện có điều kiện, không cần tiền của con cái. Thế nhưng cả năm tôi không có dịp nào đưa tiền cho nhà nội, vì vậy cũng muốn Tết đưa nhiều hơn một chút. Thêm nữa, tôi cũng sắm Tết cho nhà ngoại rồi, nên muốn tiền biếu bên nội không hơn cũng phải bằng.

Quan điểm của tôi là tiền biếu cha mẹ hai bên nên bằng nhau để tránh so bì tỵ nạnh, nhưng vợ không đồng tình, bảo biếu bên ngoại nhiều hơn không phải là thiên vị; mà ai đang giúp đỡ mình thì phải trân quý hơn.

Tôi bực bội, nói thẳng với vợ: "Cả năm qua, anh cũng chi tiêu cho nhà ngoại kha khá rồi, lại còn có khoản riêng sắm sửa Tết. Anh muốn cho bố mẹ anh thêm một chút thì sao mà em gây khó khăn?".

Vợ vẫn khăng khăng không chịu, cô ấy lập luận rằng: “Ở rể mà tiền biếu hai bên bằng nhau là coi thường nhà ngoại. Mình đang ở nhà mà biếu như vậy, bố mẹ em chẳng may biết lại chạnh lòng".

Nhiều đêm sau nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi đi làm quần quật, không rượu chè cờ bạc, về nhà vẫn phụ vợ nấu cơm, rửa bát, chăm con. Tôi chưa bao giờ để mình trở thành gánh nặng của nhà vợ. Thế nhưng giờ đây, tôi lại không không có quyền đem đồng tiền mình làm ra đi báo hiếu bố mẹ.

Dẫu biết bố mẹ vợ tốt với mình và giúp đỡ nhiều, thế nhưng tôi cũng làm tròn nghĩa vụ rồi. Vì chuyện tiền nong mà hai vợ chồng tôi hục hặc.

Tôi đã quyết biếu Tết như kế hoạch của mình, bất kể vợ có đồng ý hay không. Có phải tôi ích kỷ hay vợ tôi đang thực sự quá đáng?

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào phần bình luận bên dưới.

Ở rể, tôi bị mất cả quyền dạy dỗ con cáiỞ rể, tôi bị mất cả quyền dạy dỗ con cái

Người đời hay đùa "chó chui gầm chạn", câu nói ấy tuy có phần cay nghiệt nhưng lại phản ánh đúng cái thế "tiến thoái lưỡng nan" của những ông chồng đi ở rể như tôi.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo phát tài sớm, tiền vào như nước

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo phát tài sớm, tiền vào như nước

Những con giáp được hưởng trọn may mắn trong tình yêu và hôn nhân năm Bính Ngọ 2026

Những con giáp được hưởng trọn may mắn trong tình yêu và hôn nhân năm Bính Ngọ 2026

Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

Cùng chuyên mục

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.

Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang

Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.

3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió

3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Tâm sự - 1 ngày trước

"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.

Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng

Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.

Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi

Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.

Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố

Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố

Tâm sự - 2 ngày trước

Do tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Tâm sự - 3 ngày trước

Thay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".

Xem nhiều

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Tâm sự

GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê

Tâm sự
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Tâm sự
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng

Tâm sự
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top