Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại
Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Ngày mới cưới, hai đứa đi thuê trọ. Đầu năm 2025, bố mẹ vợ nhiệt tình muốn chúng tôi về ở cùng vì em vợ đi nước ngoài du học, căn nhà vốn rộng rãi lại thêm trống vắng.
Lúc đó, tôi cũng đắn đo lắm vì ở rể sợ bất tiện . Vợ thuyết phục rằng ở đây vừa gần chỗ làm, vừa có bố mẹ hỗ trợ, lại tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà để tích lũy mua chung cư hoặc sinh con. Nghĩ cho tương lai, tôi gật đầu.
Thú thật, bố mẹ vợ tôi rất tốt. Ông bà chưa bao giờ nặng lời hay coi thường con rể. Chính vì sự tử tế đó, tôi luôn tự nhủ mình phải có trách nhiệm.
Hàng tháng, lương được 25 triệu đồng, tôi đưa vợ 20 triệu để lo tiền ăn uống, sinh hoạt phí cho cả nhà và một phần biếu ông bà. Tôi chỉ giữ lại một ít để chi xăng xe, điện thoại và thi thoảng mời bạn bè cà phê, ăn uống.
Vợ vốn là tay hòm chìa khóa. Mọi chuyện thu chi lớn nhỏ tôi đều để vợ quyết, không can dự vào. Gần đây mâu thuẫn tiền nong mới nảy sinh.
Tôi ước tính là thưởng Tết cộng với lương của mình là khoảng 50 triệu đồng và dự kiến sắm Tết ở nhà ngoại khoảng 10 triệu đồng, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng thì vợ chồng tiêu.
Tôi tưởng vậy là vẹn toàn lắm, vậy mà vợ không hài lòng, bảo: “Anh tính xem, mình ở đây, điện nước, nhà cửa đều của bố mẹ em. Đáng lẽ anh phải biếu nhà ngoại nhiều hơn vì ông bà đang bao bọc mình. Anh biếu nội 5 triệu, còn biếu ngoại 15 triệu là hợp lý hơn cả".
Bố mẹ tôi ở quê cũng thuộc diện có điều kiện, không cần tiền của con cái. Thế nhưng cả năm tôi không có dịp nào đưa tiền cho nhà nội, vì vậy cũng muốn Tết đưa nhiều hơn một chút. Thêm nữa, tôi cũng sắm Tết cho nhà ngoại rồi, nên muốn tiền biếu bên nội không hơn cũng phải bằng.
Quan điểm của tôi là tiền biếu cha mẹ hai bên nên bằng nhau để tránh so bì tỵ nạnh, nhưng vợ không đồng tình, bảo biếu bên ngoại nhiều hơn không phải là thiên vị; mà ai đang giúp đỡ mình thì phải trân quý hơn.
Tôi bực bội, nói thẳng với vợ: "Cả năm qua, anh cũng chi tiêu cho nhà ngoại kha khá rồi, lại còn có khoản riêng sắm sửa Tết. Anh muốn cho bố mẹ anh thêm một chút thì sao mà em gây khó khăn?".
Vợ vẫn khăng khăng không chịu, cô ấy lập luận rằng: “Ở rể mà tiền biếu hai bên bằng nhau là coi thường nhà ngoại. Mình đang ở nhà mà biếu như vậy, bố mẹ em chẳng may biết lại chạnh lòng".
Nhiều đêm sau nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi đi làm quần quật, không rượu chè cờ bạc, về nhà vẫn phụ vợ nấu cơm, rửa bát, chăm con. Tôi chưa bao giờ để mình trở thành gánh nặng của nhà vợ. Thế nhưng giờ đây, tôi lại không không có quyền đem đồng tiền mình làm ra đi báo hiếu bố mẹ.
Dẫu biết bố mẹ vợ tốt với mình và giúp đỡ nhiều, thế nhưng tôi cũng làm tròn nghĩa vụ rồi. Vì chuyện tiền nong mà hai vợ chồng tôi hục hặc.
Tôi đã quyết biếu Tết như kế hoạch của mình, bất kể vợ có đồng ý hay không. Có phải tôi ích kỷ hay vợ tôi đang thực sự quá đáng?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào phần bình luận bên dưới.
