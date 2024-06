Không có tiền về quê, thanh niên đi bộ từ Quảng Nam đến Huế

Chiều 16/6, Công an xã Hương Văn, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa giúp đỡ 1 nam thanh niên về nhà với gia đình.



Khoảng 11h28 cùng ngày, Thượng úy Dương Minh Quốc, cán bộ Công an phường Hương Văn khi đang trực ban thấy 1 thanh niên vào xin nước uống. Qua tìm hiểu, thanh niên tên Lò Văn E (SN 1994, trú tại Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Công an hỗ trợ anh E tiền về quê.

Tại đây, E cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, tháng 4/2023, E vào Bắc Trà My (Quảng Nam) để làm công nhân đi đào vàng thuê. Tuy nhiên, sau đó E không được trả tiền công và không biết đường về nhà.

Không có tiền để bắt xe về quê, E đi bộ từ Quảng Nam ra Huế. Thầy hoàn cảnh của E rất khó khăn, Công an phường Hương Văn liên hệ xe hỗ trợ đưa về quê, nhiều người dân cũng cho E tiền để có tiền ăn cơm, uống nước dọc đường.

Trước đó, khoảng 10h sáng 13/6, tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) do trung tá Hoàng Minh Tuấn làm tổ trưởng cùng 3 chiến sĩ tuần tra trên Quốc lộ 1. Khi dừng tại km859, có một thanh niên vào xin nước uống.

Qua tìm hiểu, thanh niên tên Tạ Hữu Quyết (SN 2006, trú tại xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Quyết cho biết, bố mẹ ly dị lúc mình mới 2 tuổi nên em ở với bà nội. Tháng 4/2024, do cuộc sống ở quê khó khăn, Quyết vào TP HCM để làm việc nhưng bị lừa, không được trả lương nên bỏ về quê.

Khi đi xe khách đến địa phận huyện Phú Lộc, do không còn tiền trả vé xe nên Quyết bị đuổi xuống. Đi bộ được khoảng 5 - 7km, Quyết ghé vào chỗ tổ công tác của lực lượng CSGT để xin nước uống.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc xác minh nhanh với Công an xã Viên Thành và được xác nhận những lời em Quyết kể về nhân thân là đúng.

Sau khi hỏi tình hình, tổ công tác mua tặng Quyết tô bún để kịp thời lấy lại sức lực, đồng thời hỗ trợ tiền và đón xe khách cho em về quê.

