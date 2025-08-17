Tin sáng 17/8: Hà Nội cấm các phương tiện trên nhiều tuyến đường trong ngày hôm nay; tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới tối 16/8. Nguồn: NCHMF Cụ thể, đến 19h tối 16/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 19h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với 15km/h. Đến 19h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Ngoài ra, dự báo đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Hà Nội cấm các phương tiện trên nhiều tuyến đường trong ngày 17/8

Trong ngày 17/8/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm); Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Ảnh minh họa

Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 12h00' ngày 17/8/2025 đến hết ngày 17/8/2025.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện và các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

- Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

- Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc vành đai III ,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội đưa ra nguyên tắc lựa chọn các vị trí lắp đặt trạm sạc cho xe điện

Theo VietNamPlus, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp rà soát thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Một trụ sạc dành cho xe ôtô điện được bố trí ngay sân của tòa chung cư tại Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long, có 3 nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc gồm: Ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, ủy ban nhân dân phường/xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên... khu vực đã có nguồn điện hoặc dễ kéo điện, có mặt bằng ổn định, tránh đất đang tranh chấp.

Vị trí lắp trạm sạc điện đáp ứng nhu cầu thực tế gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ôtô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện; bảo đảm an toàn và thuận tiện sử dụng: có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các phường, xã khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ôtô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, năng lượng điện hiện đang có trên địa bàn phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12-7-/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 đoàn viên cứu người đuối nước

Ngày 16/8, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành Đoàn Huế cho biết, vừa trao quyết định truy tặng và trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đoàn viên dũng cảm cứu người đuối nước ở trên địa bàn.

Đại diện Thành Đoàn Huế trao quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đến gia đình anh Nguyễn Đầu. Ảnh: TĐ.

Trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Trần Văn Phi. Ảnh TĐ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đại diện Thành Đoàn Huế trao quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Nguyễn Đầu (trú phường Phú Bài) và trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Trần Văn Phi (trú phường Mỹ Thượng).

Trước đó, ngày 22/7, các cháu T.C.M.Th. (SN 2020), T.T.T.M. (SN 2010), Trần C.M.Tr. (SN 2015), P.N.M. (SN 2010) và P.N.H. (SN 2010, cùng trú tại thôn 1B, phường Phú Bài) đến chơi tại hồ nước ở khu vực nghĩa trang phía Nam.

Trong lúc chơi, cháu Th. không may ngã xuống hồ. Lúc này, cháu T.M. và anh Nguyễn Đầu, đang câu cá cạnh đó thấy và lao xuống cứu nhưng cả 2 cùng bị đuối nước.

Tiếp đó, anh Trần Văn Phi đang làm thợ hồ gần đó nghe tiếng la hét chạy đến cứu cháu T.M, cháu Th và anh Đầu. Tuy nhiên, anh Đầu và cháu Th. tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Phú Bài tuyên dương, khen thưởng anh Trần Văn Phi, đồng thời tiến hành xem xét các thủ tục chính sách, chế độ đối với anh Đầu.

1.097 chuyến bay bị hủy trong 7 tháng đầu năm 2025

Trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không Việt Nam khai thác 164.577 chuyến bay, tăng so với 154.276 chuyến cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành giảm 11 điểm phần trăm, chỉ đạt 62,7%. Bamboo Airways dẫn đầu với 80,1% chuyến bay đúng giờ, tiếp đến là Pacific Airlines (79,2%), VASCO (79,1%), Vietnam Airlines (70%), Vietravel Airlines (68,5%) và Vietjet Air (51,6%).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo lượng khách qua các cảng hàng không, sân bay có xu hướng tăng mạnh.

Cùng thời gian, toàn ngành ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,7%. Bamboo Airways có tỷ lệ hủy thấp nhất (0,1%), tiếp theo là Vietjet Air (0,6%), Vietnam Airlines (0,8%), Pacific Airlines (0,9%), Vietravel Airlines (1,2%), trong khi VASCO cao nhất với 1,4%.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 dự kiến tăng mạnh, ngày cao điểm có thể đạt gần 110.000 lượt khách với 638 chuyến bay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Nội Bài đã phối hợp với các hãng hàng không chuẩn bị phương án tối ưu phục vụ. Tại Tân Sơn Nhất, các hãng khai thác thêm nhà ga T3 nhằm tăng năng lực phục vụ, giảm tải cho nhà ga T1.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo về việc tăng cường kiểm soát an ninh dịp 2/9. Theo đó, từ 26/8 đến hết 4/9, áp dụng cấp độ 1 tại tất cả cảng hàng không, sân bay và cơ sở dịch vụ không lưu.

Riêng giai đoạn 12/8 - 25/8 và 5/9 - 7/9 sẽ tăng tuần tra, giám sát qua camera, kiểm soát hành lý không rõ chủ, thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh, thùng rác, vị trí khuất tầm nhìn; đồng thời tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, soi chiếu hành khách, hành lý, người và vật phẩm ra/vào khu vực hạn chế, siết chặt giám sát của hệ thống chỉ huy và quản lý các cấp.