Vụ quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình: Nhóm thanh niên có động thái mới
GĐXH - Nhóm người dàn dựng clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã đăng tải video xin lỗi, đã nhận thức được hành động của mình là sai trái, gây phản cảm.
Qua tìm hiểu của PV, mới đây một chủ tài khoản Facebook có tên Q.S, người tự nhận đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh được cho là đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đăng tải bài viết khác để nhận lỗi.
Cụ thể, tài khoản Q.S thừa nhận lúc ghi hình đã không lường hết được hậu quả cũng như tốc độ lan truyền trên mạng. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người này nhận ra hành động của mình sai trái, thiếu suy nghĩ, gây phản cảm và tạo dư luận không tốt.
Tài khoản này cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, cố gắng sống và làm việc tích cực hơn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã xem clip.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối ngày 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục của phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô Mercedes có hành vi nhạy cảm với nam tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý. Clip sau khi lan truyền đã gây chú ý và bức xúc trong dư luận.
Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Quá trình xác minh, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên gồm: V.T.T (SN 2001), N.V.K (SN 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (SN 1992, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Nhóm này bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu view", "câu like", tăng lượng tương tác, bình luận, chia sẻ.
Ngay trong ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an phường Phủ Lý đã mời 3 thanh niên này đến cơ quan công an để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng. Quá trình làm việc, 3 người này đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
