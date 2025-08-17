Thái Nguyên: Di dời khẩn cấp 86 nhân khẩu ra khỏi khu nguy cơ sạt lở cao ở xã Nghiên Loan

Ngày 17/8, thông tin với PV, bà Hoàng Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thôn Nặm Vằm thuộc xã Nghiên Loan đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đất cao. Nguyên nhân là do một sườn núi gần đó xuất hiện vết nứt kéo dài, có thể trượt xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lớn kéo dài trong ngày 16/8 tại địa phương khiến nguy cơ tăng cao.

Khu vực đánh dấu X là điểm có nguy cơ sạt lở ở xã Nghiên Loan.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương xã Nghiên Loan đã khẩn trương di dời các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngay chiều ngày 16/8, 20 hộ gia đình với tổng số 86 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn cấp. Những người dân này được di chuyển đến các địa điểm an toàn như: nhà văn hóa thôn, Điểm trường mầm non và Điểm trường tiểu học của thôn Nặm Vằm.



"Mối nguy hiểm về sạt lở đất tại thôn Nặm Vằm mới xuất hiện gần đây. Trước đó, khi rà soát, thôn Nặm Vằm không nằm trong danh sách công bố khẩn cấp", Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan cho hay.

Được biết, toàn thôn Nặm Vằm, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên có 104 hộ dân với 475 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao...

