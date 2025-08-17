Thái Nguyên: Di dời khẩn cấp 86 nhân khẩu ra khỏi khu nguy cơ sạt lở cao ở xã Nghiên Loan
GĐXH - Sau trận mưa lớn kéo dài vào ngày 16/8, chính quyền xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên đã di dời khẩn cấp 20 hộ gia đình ra khỏi khu nguy cơ sạt lở.
Ngày 17/8, thông tin với PV, bà Hoàng Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thôn Nặm Vằm thuộc xã Nghiên Loan đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đất cao. Nguyên nhân là do một sườn núi gần đó xuất hiện vết nứt kéo dài, có thể trượt xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lớn kéo dài trong ngày 16/8 tại địa phương khiến nguy cơ tăng cao.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương xã Nghiên Loan đã khẩn trương di dời các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ngay chiều ngày 16/8, 20 hộ gia đình với tổng số 86 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn cấp. Những người dân này được di chuyển đến các địa điểm an toàn như: nhà văn hóa thôn, Điểm trường mầm non và Điểm trường tiểu học của thôn Nặm Vằm.
"Mối nguy hiểm về sạt lở đất tại thôn Nặm Vằm mới xuất hiện gần đây. Trước đó, khi rà soát, thôn Nặm Vằm không nằm trong danh sách công bố khẩn cấp", Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan cho hay.
Được biết, toàn thôn Nặm Vằm, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên có 104 hộ dân với 475 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao...
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video nhiều điểm sạt lở ở phía Bắc tỉnh TháI Nguyên
Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8Thời sự - 25 phút trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Vụ quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình: Nhóm thanh niên có động thái mớiThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Nhóm người dàn dựng clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã đăng tải video xin lỗi, đã nhận thức được hành động của mình là sai trái, gây phản cảm.
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi côngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Dự án thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù đã quá hạn gần 4 tháng nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang, đầy bùn đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.
TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn NhìThời sự - 2 ngày trước
Ngày 15/8, Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong một công ty kính ở đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, mưa lớn lan rộng khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa, có điểm mưa to vượt 170mm. Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực này kéo dài đến ngày 18/8.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ ThượngThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.
Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2025); Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau.
Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhàThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đang ngồi ăn bánh, một người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, húc nghiêng tủ gỗ sát chỗ ngồi.
Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 15/8, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa nhiều. Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.
Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?Thời sự
GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.