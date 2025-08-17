Hải Phòng: Hai ngày, 3 người gặp nạn giao thông, tử vong trên đường

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 14/8, anh P.A.T (SN 2002, trú tại Trực Cát 2, phường Hải An) điều khiển xe máy đi hướng từ Ngô Gia Tự về chùa Cát Linh.

Khi lưu thông đến số nhà 230 Cát Linh, anh T. tự đâm vào trụ cổng nhà dân. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên ở Hải Phòng tử vong. Ảnh: Ban An toàn giao thông Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 19h20 cùng ngày 14/8, tại km 43+100 trên QL18 thuộc địa phận phường Trần Nhân Tông cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm này, xe ô tô đầu kéo do anh L.X.V (SN 1986, trú xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển hướng Hải Phòng - Quảng Ninh, bất ngờ va chạm xe máy do anh Đ.T.D (SN 2003, trú tại khu dân cư Kênh Mai, phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến anh D. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Do vết thương nặng nên nam thanh niên không qua khỏi.

Mới đây nhất, vào khoảng 21h10 đêm 15/8, trong quá trình hai mẹ con đi bộ trên QL5, đoạn qua phường Hải Dương đã xảy ra va chạm với ô tô khách. Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong và con trai bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL5 vào tối 15/8 khiến 2 mẹ con thương vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Cụ thể, vào thời gian trên, anh V.N.K. (SN 1988, trú tại ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô khách BKS 15B - 024xx lưu thông trên QL5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi lưu thông đến đoạn phường Hải Dương, xe ô tô trên đã va chạm với chị M.T.T.Tr. (SN 1999, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) và con trai P.Q.B. (SN 2022).

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Tr. và con trai đang đi bộ qua đường theo hướng từ dải phân cách giữa QL5 vào mép đường bên phải của chiều đường Hà Nội - Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến chị Tr. bị thương nặng, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, còn cháu B. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.