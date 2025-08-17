Hải Phòng: Hai ngày, 3 người gặp nạn giao thông, tử vong trên đường
GĐXH - Trong 2 ngày qua, trên địa bàn TP. Hải Phòng liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Theo đó, vào khoảng 23h ngày 14/8, anh P.A.T (SN 2002, trú tại Trực Cát 2, phường Hải An) điều khiển xe máy đi hướng từ Ngô Gia Tự về chùa Cát Linh.
Khi lưu thông đến số nhà 230 Cát Linh, anh T. tự đâm vào trụ cổng nhà dân. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.
Trước đó, vào khoảng 19h20 cùng ngày 14/8, tại km 43+100 trên QL18 thuộc địa phận phường Trần Nhân Tông cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Thời điểm này, xe ô tô đầu kéo do anh L.X.V (SN 1986, trú xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển hướng Hải Phòng - Quảng Ninh, bất ngờ va chạm xe máy do anh Đ.T.D (SN 2003, trú tại khu dân cư Kênh Mai, phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) điều khiển chạy hướng ngược lại.
Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến anh D. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Do vết thương nặng nên nam thanh niên không qua khỏi.
Mới đây nhất, vào khoảng 21h10 đêm 15/8, trong quá trình hai mẹ con đi bộ trên QL5, đoạn qua phường Hải Dương đã xảy ra va chạm với ô tô khách. Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong và con trai bị thương.
Cụ thể, vào thời gian trên, anh V.N.K. (SN 1988, trú tại ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô khách BKS 15B - 024xx lưu thông trên QL5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi lưu thông đến đoạn phường Hải Dương, xe ô tô trên đã va chạm với chị M.T.T.Tr. (SN 1999, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) và con trai P.Q.B. (SN 2022).
Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Tr. và con trai đang đi bộ qua đường theo hướng từ dải phân cách giữa QL5 vào mép đường bên phải của chiều đường Hà Nội - Hải Phòng.
Vụ tai nạn khiến chị Tr. bị thương nặng, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, còn cháu B. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8Thời sự - 13 phút trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Thái Nguyên: Di dời khẩn cấp 86 nhân khẩu ra khỏi khu nguy cơ sạt lở cao ở xã Nghiên LoanThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sau trận mưa lớn kéo dài vào ngày 16/8, chính quyền xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên đã di dời khẩn cấp 20 hộ gia đình ra khỏi khu nguy cơ sạt lở.
Vụ quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình: Nhóm thanh niên có động thái mớiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Nhóm người dàn dựng clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã đăng tải video xin lỗi, đã nhận thức được hành động của mình là sai trái, gây phản cảm.
Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhàĐời sống - 4 giờ trước
Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.
'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảoPháp luật - 4 giờ trước
Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.
Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.
Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặtĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.
Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi quaPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.
Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tớiĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước tiếp tục mưa lớn dữ dội.
Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xemĐời sống - 11 giờ trước
Xuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.
Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi quaPháp luật
GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.