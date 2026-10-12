Không có triệu chứng tiêu hóa điển hình, nam kỹ sư bất ngờ phát hiện ung thư đại trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đau âm ỉ vùng bụng, đi khám phát hiện ung thư đại trực tràng

Người đưa tin dịch từ China Times, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Phòng khám Đôn Nhân ở Đài Loan (Trung Quốc), từng tiếp nhận một bệnh nhân ung thư đại trực tràng mới 25 tuổi. Người bệnh làm kỹ sư trong ngành điện tử, thường xuyên bị đau âm ỉ vùng bụng trên nhưng không xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa điển hình như tiêu chảy, táo bón hoặc đi ngoài ra máu.

Kết quả siêu âm cho thấy tổn thương bất thường. Sau khi chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ phát hiện khối u kích thước khoảng 5 cm tại đại tràng ngang và xác định bệnh đã ở giai đoạn 2. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Theo thông tin bác sĩ chia sẻ, sau phẫu thuật, người bệnh chưa cần hóa trị.

Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân nhận thấy nam kỹ sư sống một mình, thường xuyên ăn ngoài, đặc biệt ưa chuộng thức ăn nhanh và ít ăn rau củ, trái cây tươi.

Theo bác sĩ, bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống thiếu cân bằng, ít chất xơ và thường xuyên tiêu thụ thực phẩm không có lợi cho sức khỏe là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ảnh minh họa.

Ung thư đại trực tràng có liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ?

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa. Bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện chức năng đường ruột, hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Theo khuyến nghị, lượng chất xơ nên tiêu thụ mỗi ngày vào khoảng 30 g. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trung bình của người dân tại đây chỉ khoảng 15 g, thấp hơn đáng kể so với mức khuyến nghị.

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Trường Canh Cơ Long, cũng lưu ý rằng chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể tác động đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, không thể kết luận chế độ ăn uống là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư ở bệnh nhân 25 tuổi nói trên. Ung thư đại trực tràng là bệnh lý có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm tiền sử gia đình, yếu tố di truyền, một số bệnh lý đường ruột và lối sống.

Đau bụng kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Trường hợp nam kỹ sư 25 tuổi cho thấy ung thư đại trực tràng không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những dấu hiệu điển hình như đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Một số người bệnh có thể chỉ xuất hiện triệu chứng mơ hồ như đau bụng kéo dài, đầy bụng hoặc khó chịu ở vùng bụng.

Người dân nên đi khám nếu tình trạng đau bụng dai dẳng, thay đổi thói quen đại tiện, phân có máu, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân bất thường. Việc thăm khám giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp.

Những biểu hiện này không đồng nghĩa chắc chắn người bệnh mắc ung thư đại trực tràng, nhưng không nên chủ quan nếu triệu chứng kéo dài hoặc bất thường. Đặc biệt, người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần chú ý hơn đến việc trao đổi với bác sĩ về kế hoạch kiểm tra sức khỏe.

Cách giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Medlatec, ung thư đại trực tràng có thể phòng tránh được thông qua một số biện pháp dưới đây:

- Chế độ ăn uống khoa học, không ăn quá nhiều thịt, chất béo, hạn chế uống các loại đồ uống có cồn,… Nên ăn nhiều thực phẩm giàu xơ, bởi vì chúng có thể làm giảm ứ đọng phân trong lòng ruột và sản sinh các vi khuẩn có lợi.

- Thường xuyên tập thể dục, thể thao.

- Bổ sung nhiều loại vitamin E, C, A và canxi.

- Đối với những người ở độ tuổi từ 50 trở lên thì nên xét nghiệm máu trong phân, nội soi trực tràng, đại tràng 3 - 5 năm một lần để có thể phát hiện sớm bệnh.

- Tránh tiếp xúc với những chất gây đột biến gen như: thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trọng,… có trong thực phẩm.

- Khám sức khỏe và thực hiện tầm soát ung thư định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín.

- Khi có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, bạn nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và có phương pháp điều trị phù hợp.