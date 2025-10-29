Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung

Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến nước ta từ chiều tối và đêm 30/10.

Trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ trước, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường.

Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi dưới 17°C. Khu vực Hà Nội từ 30/10–1/11 có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20–22°C.

Từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m, biển động mạnh.

Do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông.

Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa và hạ tầng. Ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được khuyến cáo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, vận hành an toàn các hồ chứa và triển khai các biện pháp phòng tránh ngập lụt, sạt lở trong đêm nay.

Mưa lớn tiếp diễn, nước lũ dâng cao ở Huế và Quảng Nam, cảnh báo nguy cơ ngập lụt trong đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/10, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày đạt mức rất cao, nhiều nơi vượt 150mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như: Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 406,4mm, Bà Nà (TP Đà Nẵng) 232,8mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 170,0mm.

Tại Quảng Ngãi: Từ chiều tối 29/10 đến sáng sớm 30/10, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 30/10, mưa có xu hướng giảm.

Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: Từ chiều tối 29/10 đến ngày 30/10, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn khả năng giảm dần từ đêm 30/10.

Từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị: Từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 70–150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 15–40mm, cục bộ trên 100mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cục bộ trên 80mm trong 3 giờ.

Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc.

Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất được cập nhật thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng 29/10, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực phía Tây tỉnh Huế và Quảng Nam khiến lượng nước đổ về hạ du tăng nhanh trong bối cảnh nhiều hồ chứa đã đầy. Nước lũ trên các sông đang lên trở lại.

Tại Huế, mực nước trên sông Hương đo tại Kim Long đã đạt 4,33m, gần bằng đỉnh lũ năm 2023 và dự kiến còn tiếp tục dâng do mưa lớn ở thượng nguồn. Ở Quảng Nam, mực nước các sông cũng tăng nhanh khi mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm.

Một khối mây dày đang di chuyển vào đất liền, dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị trong chiều và đêm nay. Lượng mưa rất lớn có thể khiến mực nước trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Hương, sông Bồ và sông Trà Khúc đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng mai (30/10).

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn sẽ duy trì đến rạng sáng 30/10, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, trong quá trình đó có thể xuất hiện những quãng ngắn tạm ngớt mưa, song không kéo dài. Ngày mai, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế dự báo giảm mưa.