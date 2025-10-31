Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi. Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét dưới 17°C.
Tin không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối qua (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi tại khu vực này.
Đêm 30/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3.
Do tác động kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều nơi.
Đêm 30/10 – ngày 31/10: Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi trời rét dưới 17°C; nhiệt độ trung bình 21–23°C, vùng núi dưới 20°C.
Đêm 31/10 – ngày 01/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi dưới 17°C; nhiệt độ trung bình 21–23°C, vùng núi dưới 20°C.
Thời tiết Hà Nội: Có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–21°C.
Tại Trung Bộ, vùng mưa, lũ lớn sẽ dịch chuyển lên Quảng Trị tới Nghệ An từ nay đến ngày 4/11.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị là tâm mưa lớn của đợt này. Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 1/11 có nơi vượt 700mm. Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.
Đây cũng là khu vực lũ có thể dâng cao và gây ngập lụt trong 3 ngày tới. Dự báo đỉnh lũ trên các sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh, sông Kiến Giang sẽ lên mức từ BĐ2 đến trên BĐ3.
Khu vực phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông, có nơi mưa to lượng trên 100mm. Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, gió giật, sấm sét đi kèm trong mưa dông.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều traThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.
Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái NguyênThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc taxi đón trả khách tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.
'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công anThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Xuân Tảo.
Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông LôThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi trụ T3 cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) bị hư hỏng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để có phương án xử lý kịp thời.
Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà NộiThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.
Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sửThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, 4 hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục tại miền Trung. Mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.
Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc giaXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thông tư có hiệu lực từ 9/12 tới.
Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìmXã hội - 1 ngày trước
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũXã hội - 1 ngày trước
Giữa lúc mưa lũ gây ngập khắp TP Huế, một sản phụ bất ngờ trở dạ giữa đường. Nhờ sự nhanh trí của người qua đường là giám đốc một doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời của điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.