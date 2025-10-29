Mới nhất
Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thứ tư, 07:07 29/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm 30/10 và ngày 31/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong hai ngày 29-30/10, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ. Trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ lên 28-30 độ.

Từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta. Từ ngày 31/10 sẽ mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 31/10, miền Bắc bắt đầu hạ nhiệt, trời có mưa dông rải rác.

Từ ngày 1/11, trời chuyển lạnh ở khu vực đồng bằng và trung du, chuyển rét ở vùng núi. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 18-20 độ, vùng núi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, vùng núi dưới 23 độ.

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh mạnh tăng cường? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

Theo bản tin dự báo thời tiết, ngày hôm qua (28/10), ở khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 379.8mm, trạm Trà Dơn (TP Đà Nẵng) 228.6mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 188mm…

Dự báo từ đêm 28/10 đến ngày 30/10:

Khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. (Từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Cảnh báo cường suất mưa lớn >150mm/3h có thể gây ngập úng nhiều nơi.

Dự báo từ đêm 30/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông, cục bộ có những nơi mưa trên 100mm và gây ra tình trạng ngập úng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/10 đến ngày 30/10

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 30/10 có mưa, mưa rào rải rác.

- Thời tiết khu vực Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 29/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 7/11

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng từ đêm 30/10-1/11 có mưa rải rác. Từ khoảng 2/11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

- Thời tiết khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 30/10-1/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng 2/11, trời lạnh.

Thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng ngày 1/11, ngày 2/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tớiTin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền BắcDự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

L.Vũ (th)
