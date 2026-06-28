Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Không lương hưu nhưng vẫn chủ động chuẩn bị cho tuổi già

Suốt nhiều năm, vợ chồng bà Dương (sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) duy trì cuộc sống bằng việc kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Vì làm nghề tự do nên cả hai không tham gia bảo hiểm hưu trí, cũng không có khoản lương hưu cố định như nhiều người cùng thế hệ.

Phải đến khi bước sang tuổi 50, họ mới thực sự nghĩ nghiêm túc về kế hoạch nghỉ hưu.

Trong khi bạn bè đều là cán bộ nhà nước, có lương hưu và chế độ an sinh ổn định, vợ chồng bà Dương nhận ra mình gần như chỉ sở hữu căn nhà đang ở và cửa hàng nhỏ, còn tiền tiết kiệm thì không đáng kể.

Điều đó khiến hai ông bà hiểu rằng nếu không chủ động thay đổi, cuộc sống tuổi già sẽ đối mặt với không ít áp lực tài chính.

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Quyết định bán căn nhà "đất vàng" để đổi lấy sự an tâm

Bước ngoặt đến sau một buổi họp lớp nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với những người bạn cũ, bà Dương biết rằng không ít người đã rời thành phố để về quê sinh sống.

Chi phí sinh hoạt ở nông thôn thấp hơn rất nhiều, môi trường trong lành và cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Điều đó giúp họ tiết kiệm được khoản tiền đáng kể để dưỡng già.

Sau nửa năm cân nhắc và khảo sát kỹ lưỡng, vợ chồng bà quyết định bán căn nhà nằm ở vị trí đắc địa trong thành phố với giá khoảng 2 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là toàn bộ số tiền này không được chia cho các con.

Theo bà Dương, đây là khoản tài sản mà hai vợ chồng cần giữ lại để tự lo cho tuổi già, thay vì phụ thuộc vào con cái sau này.

Gửi tiền ngân hàng, mỗi tháng có nguồn thu ổn định

May mắn là gia đình vẫn còn căn nhà cũ ở quê do cha mẹ để lại nên sau khi bán nhà, hai ông bà chuyển hẳn về nông thôn sinh sống.

Toàn bộ số tiền thu được được gửi tiết kiệm tại ngân hàng để lấy lãi.

Mỗi năm, khoản tiền gửi mang về khoảng 60.000 Nhân dân tệ tiền lãi, tương đương gần 200 triệu đồng, tức khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng. Với mức chi tiêu ở vùng quê, số tiền này đủ để hai người có cuộc sống thoải mái mà không cần động đến tiền gốc.

Bà Dương cho biết gia đình còn có vườn và ao nên tự trồng rau, nuôi gia cầm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều khi rau quả ăn không hết, ông bà lại mang tặng hàng xóm và cũng thường xuyên nhận lại những sản vật do mọi người chia sẻ.

Nhờ vậy, chi phí sinh hoạt giảm đáng kể, tiền lãi mỗi tháng vẫn còn dư để tiếp tục gửi tiết kiệm, tạo thêm khoản dự phòng cho tương lai.

Vẫn kiếm thêm thu nhập dù đã nghỉ hưu

Sau khi chuyển về quê được ba năm, cuộc sống của vợ chồng bà Dương ngày càng ổn định.

Vốn nổi tiếng nấu ăn ngon, bà từng dự định mở quán bán đồ ăn sáng để tăng thu nhập. Tuy nhiên, chồng và các con đều khuyên bà nên nghỉ ngơi vì tuổi đã cao.

Thay vào đó, bà nhận nấu cỗ mỗi khi trong làng có đám cưới, đám giỗ hay các dịp lễ.

Công việc không quá nặng nhưng vẫn mang lại một khoản thu nhập nhỏ, giúp ông bà có thêm chi phí cho những sở thích cá nhân mà không ảnh hưởng đến khoản tiền tiết kiệm.

Không lương hưu nhưng luôn đầu tư cho sức khỏe

Theo bà Dương, tài sản quý giá nhất của tuổi già chính là sức khỏe.

Hai vợ chồng duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ. Nhờ vậy, cả hai hầu như không mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng điều trị các vấn đề về xương khớp do tuổi tác.

Việc giữ gìn sức khỏe không chỉ giúp tiết kiệm chi phí y tế mà còn giảm bớt gánh nặng cho con cái.

Song song với đó, ông bà còn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần. Cả hai tích cực tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, đọc sách, ngâm thơ, giao lưu với bạn bè để duy trì sự lạc quan và kết nối cộng đồng.

Không sống cùng con nhưng vẫn cảm thấy đủ đầy

Một trong những lựa chọn lớn nhất của vợ chồng bà Dương là không sống cùng con cái.

Hai ông bà cho rằng con cái có cuộc sống riêng, còn cha mẹ cũng cần sự độc lập trong những năm cuối đời. Thay vì trông chờ vào con, họ dành thời gian xây dựng mối quan hệ thân thiết với hàng xóm.

Sự gắn bó ấy đã nhiều lần mang lại những giá trị thiết thực. Có lần chồng bà đột ngột đổ bệnh giữa đêm, chính hàng xóm là những người đầu tiên đến giúp đưa ông đi cấp cứu.

Những dịp lễ, Tết khi con cái chưa kịp về, mọi người trong làng lại quây quần bên nhau, cùng đón giao thừa, chia sẻ bữa cơm và động viên nhau trong cuộc sống.

Theo bà Dương, đó là cảm giác bình yên mà cuộc sống nơi thành phố đông đúc hiếm khi mang lại.

Tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải có lương hưu

Câu chuyện của vợ chồng bà Dương cho thấy, không lương hưu không đồng nghĩa với việc tuổi già sẽ bấp bênh nếu mỗi người biết chủ động lập kế hoạch tài chính từ sớm.

Việc mạnh dạn thay đổi môi trường sống, giữ lại tài sản để tự chăm lo cho bản thân, duy trì sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ cộng đồng đã giúp hai ông bà có được cuộc sống bình yên, tự chủ và không trở thành gánh nặng cho con cái trong những năm cuối đời.