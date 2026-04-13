Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều

Thứ hai, 14:05 13/04/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
GĐXH - Ban đầu, tôi sợ rằng tuổi già một mình sẽ buồn tẻ, nhưng sau vài năm điều chỉnh lối sống, tôi nhận ra rằng chỉ cần thay đổi suy nghĩ, tuổi già vẫn có thể vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Ở tuổi 60, khi chính thức nghỉ hưu với mức lương chỉ khoảng 2.000 NDT (tương đương 7,7 triệu đồng), tôi từng không khỏi lo lắng về cuộc sống tuổi già của mình. 

Con gái tôi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm vài lần. Tôi không muốn con phải gánh thêm trách nhiệm nên quyết định sống độc lập.

Tuổi già là thời điểm học hỏi, không phải dừng lại

Sau khi nghỉ hưu, tôi tự nhủ rằng tuổi già không nên là giai đoạn sống chậm lại trong sự nhàm chán. 

Ngược lại, đây là lúc tôi có nhiều thời gian để làm những điều mình từng bỏ lỡ. Tôi đăng ký học nhiếp ảnh, hội họa và tham gia các câu lạc bộ sở thích dành cho người cao tuổi.

Nhờ vậy, mỗi ngày của tôi đều có kế hoạch rõ ràng, không còn cảm giác trống rỗng. Tôi gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới, cùng trò chuyện và chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống. 

Nhiều người còn nói rằng tôi trông trẻ hơn so với tuổi thật vì luôn giữ được sự hào hứng học hỏi. 

Tôi nhận ra rằng tuổi già càng học nhiều, đầu óc càng minh mẫn và cuộc sống càng có mục tiêu.

Sau khi nghỉ hưu, tôi tự nhủ rằng tuổi già không nên là giai đoạn sống chậm lại trong sự nhàm chán. Ảnh minh họa

Sống tối giản để tuổi già nhẹ nhàng hơn

Với mức lương hưu khiêm tốn, tôi hiểu rằng tuổi già muốn an tâm cần biết quản lý tài chính. 

Ngay khi nhận lương mỗi tháng, tôi chia tiền thành hai phần: chi tiêu và tiết kiệm. Khoản tiết kiệm dù không lớn nhưng giúp tôi yên tâm phòng khi đau ốm.

Tôi cũng bắt đầu sống tối giản hơn. Tôi không mua quần áo thường xuyên mà ưu tiên những món bền và thoải mái. 

Khi đi chợ, tôi chọn thực phẩm theo mùa, mua vừa đủ để tránh lãng phí. Tôi ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác, thay vào đó học cách hài lòng với những gì đang có.

Tôi nhận ra rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc vào việc có nhiều tiền hay không, mà phụ thuộc vào cách sống tiết chế và biết đủ. 

Khi nhu cầu ít đi, áp lực tài chính cũng giảm, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Duy trì các mối quan hệ để tuổi già không cô đơn

Trước đây, vì bận rộn công việc, tôi ít liên lạc với bạn bè và họ hàng. Khi bước vào tuổi già, tôi nhận ra các mối quan hệ xã hội quan trọng hơn mình từng nghĩ. 

Tôi chủ động gọi điện hỏi thăm bạn cũ, tham gia họp lớp và thỉnh thoảng đi du lịch cùng con gái.

Những người bạn mới quen tại các lớp học cũng mang lại nhiều niềm vui. Chúng tôi cùng trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau giữ tinh thần tích cực. 

Nhờ vậy, dù sống một mình, tôi vẫn không cảm thấy cô đơn. Tôi tin rằng tuổi già có bạn bè, có người trò chuyện sẽ giúp tâm trạng luôn vui vẻ và cuộc sống thêm ý nghĩa.

Ưu tiên sức khỏe để tận hưởng tuổi già trọn vẹn

Thời gian đầu nghỉ hưu, tôi từng dành nhiều giờ xem tivi và sử dụng điện thoại. Sau một thời gian, tôi cảm thấy đau lưng, mỏi mắt và tinh thần uể oải. 

Tôi nhận ra rằng tuổi già nếu không chú ý vận động, sức khỏe sẽ giảm nhanh.

Tôi bắt đầu thay đổi thói quen bằng cách đi bộ mỗi ngày và tham gia các hoạt động thể thao nhẹ. 

Những buổi vận động ngoài trời giúp tôi ngủ ngon hơn, cơ thể dẻo dai và tinh thần cũng thoải mái. Tôi hiểu rằng tuổi già, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất.

Đã gần 4 năm tôi duy trì những thói quen này. Dù không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn tràn đầy niềm vui. 

Lương hưu chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi vẫn sống ổn định, chủ động và hài lòng. 

Tôi tin rằng tuổi già không nhất thiết phải dựa vào con cái, chỉ cần biết học hỏi, sống giản dị, giữ mối quan hệ tốt và chăm sóc sức khỏe, cuộc sống vẫn có thể hạnh phúc và trọn vẹn.

* Bài viết của tác giả Trương Bắc Lăng, 60 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, có tiền là có sự an tâm. Đặc biệt khi bước vào tuổi già, lương hưu ổn định được xem như "tấm vé" để sống ung dung, không phải lo lắng.

GĐXH - Đến khi lập gia đình và có con, anh mới thực sự hiểu nỗi lòng của cha từ đó thay đổi hoàn toàn thái độ.

GĐXH - Việc chăm sóc mẹ chồng suốt hai thập kỷ đã mang lại cho Gia Minh không chỉ là sự mệt nhọc mà còn là một bài học sâu sắc về tình thân, trách nhiệm.

GĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.

Đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

GĐXH - Đến tuổi U60, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự công nhận từ gia đình.

Tôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

GĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, có tiền là có sự an tâm. Đặc biệt khi bước vào tuổi già, lương hưu ổn định được xem như "tấm vé" để sống ung dung, không phải lo lắng.

GĐXH - Sống cùng con trai một thời gian, tôi dần nhận ra rằng điểm tựa vững chắc nhất tuổi già không phải là con cái, mà chính là sự chủ động của bản thân.

GĐXH - Buổi họp lớp đáng lẽ là nơi để nối lại những ký ức đẹp, nhưng đôi khi lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhận ra những đổi thay khó chấp nhận.

GĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

