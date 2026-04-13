Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều
GĐXH - Ban đầu, tôi sợ rằng tuổi già một mình sẽ buồn tẻ, nhưng sau vài năm điều chỉnh lối sống, tôi nhận ra rằng chỉ cần thay đổi suy nghĩ, tuổi già vẫn có thể vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Ở tuổi 60, khi chính thức nghỉ hưu với mức lương chỉ khoảng 2.000 NDT (tương đương 7,7 triệu đồng), tôi từng không khỏi lo lắng về cuộc sống tuổi già của mình.
Con gái tôi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm vài lần. Tôi không muốn con phải gánh thêm trách nhiệm nên quyết định sống độc lập.
Tuổi già là thời điểm học hỏi, không phải dừng lại
Sau khi nghỉ hưu, tôi tự nhủ rằng tuổi già không nên là giai đoạn sống chậm lại trong sự nhàm chán.
Ngược lại, đây là lúc tôi có nhiều thời gian để làm những điều mình từng bỏ lỡ. Tôi đăng ký học nhiếp ảnh, hội họa và tham gia các câu lạc bộ sở thích dành cho người cao tuổi.
Nhờ vậy, mỗi ngày của tôi đều có kế hoạch rõ ràng, không còn cảm giác trống rỗng. Tôi gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới, cùng trò chuyện và chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống.
Nhiều người còn nói rằng tôi trông trẻ hơn so với tuổi thật vì luôn giữ được sự hào hứng học hỏi.
Tôi nhận ra rằng tuổi già càng học nhiều, đầu óc càng minh mẫn và cuộc sống càng có mục tiêu.
Sống tối giản để tuổi già nhẹ nhàng hơn
Với mức lương hưu khiêm tốn, tôi hiểu rằng tuổi già muốn an tâm cần biết quản lý tài chính.
Ngay khi nhận lương mỗi tháng, tôi chia tiền thành hai phần: chi tiêu và tiết kiệm. Khoản tiết kiệm dù không lớn nhưng giúp tôi yên tâm phòng khi đau ốm.
Tôi cũng bắt đầu sống tối giản hơn. Tôi không mua quần áo thường xuyên mà ưu tiên những món bền và thoải mái.
Khi đi chợ, tôi chọn thực phẩm theo mùa, mua vừa đủ để tránh lãng phí. Tôi ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác, thay vào đó học cách hài lòng với những gì đang có.
Tôi nhận ra rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc vào việc có nhiều tiền hay không, mà phụ thuộc vào cách sống tiết chế và biết đủ.
Khi nhu cầu ít đi, áp lực tài chính cũng giảm, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Duy trì các mối quan hệ để tuổi già không cô đơn
Trước đây, vì bận rộn công việc, tôi ít liên lạc với bạn bè và họ hàng. Khi bước vào tuổi già, tôi nhận ra các mối quan hệ xã hội quan trọng hơn mình từng nghĩ.
Tôi chủ động gọi điện hỏi thăm bạn cũ, tham gia họp lớp và thỉnh thoảng đi du lịch cùng con gái.
Những người bạn mới quen tại các lớp học cũng mang lại nhiều niềm vui. Chúng tôi cùng trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau giữ tinh thần tích cực.
Nhờ vậy, dù sống một mình, tôi vẫn không cảm thấy cô đơn. Tôi tin rằng tuổi già có bạn bè, có người trò chuyện sẽ giúp tâm trạng luôn vui vẻ và cuộc sống thêm ý nghĩa.
Ưu tiên sức khỏe để tận hưởng tuổi già trọn vẹn
Thời gian đầu nghỉ hưu, tôi từng dành nhiều giờ xem tivi và sử dụng điện thoại. Sau một thời gian, tôi cảm thấy đau lưng, mỏi mắt và tinh thần uể oải.
Tôi nhận ra rằng tuổi già nếu không chú ý vận động, sức khỏe sẽ giảm nhanh.
Tôi bắt đầu thay đổi thói quen bằng cách đi bộ mỗi ngày và tham gia các hoạt động thể thao nhẹ.
Những buổi vận động ngoài trời giúp tôi ngủ ngon hơn, cơ thể dẻo dai và tinh thần cũng thoải mái. Tôi hiểu rằng tuổi già, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất.
Đã gần 4 năm tôi duy trì những thói quen này. Dù không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn tràn đầy niềm vui.
Lương hưu chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi vẫn sống ổn định, chủ động và hài lòng.
Tôi tin rằng tuổi già không nhất thiết phải dựa vào con cái, chỉ cần biết học hỏi, sống giản dị, giữ mối quan hệ tốt và chăm sóc sức khỏe, cuộc sống vẫn có thể hạnh phúc và trọn vẹn.
* Bài viết của tác giả Trương Bắc Lăng, 60 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
