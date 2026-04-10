Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn

Thế nhưng thực tế đôi khi lại trái ngược. Tiền bạc có thể mang đến sự bảo đảm cho tuổi già, nhưng cũng có thể kéo theo áp lực và những rắc rối không mong muốn.

Ông Trương Gia Nghê (70 tuổi, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Ông có sức khỏe tốt, cuộc sống không thiếu thốn, mỗi tháng nhận lương hưu 10.000 NDT, tương đương khoảng 38 triệu đồng.

Nhiều người nghĩ ông hẳn đang tận hưởng tuổi già thảnh thơi, nhưng bản thân ông lại hiếm khi cảm thấy vui vẻ. Thay vào đó là cảm giác lo toan và mệt mỏi kéo dài.

Ảnh minh họa

Khi lương hưu trở thành "áp lực vô hình" tuổi già

Vốn là người thẳng thắn, trong một buổi tụ họp gia đình, ông Trương vô tình chia sẻ mức lương hưu của mình. Ban đầu, đó chỉ là câu chuyện bình thường.

Nhưng sau đó, ông liên tục nhận được những cuộc gọi từ họ hàng, người xin vay tiền cho con đi học, người cần tiền chữa bệnh, người muốn hỗ trợ mua nhà cưới vợ…

Một vài lần giúp đỡ không khiến ông bận tâm, nhưng dần dần, những lời nhờ vả ngày càng nhiều. Ông bắt đầu lo lắng mình bị xem như "cây rụng tiền".

Ông không muốn từ chối thẳng thừng vì sợ mất tình thân, nhưng cũng không thể tiếp tục giúp mãi. Vì vậy, ông chọn cách né tránh: không nghe điện thoại, tìm lý do trì hoãn.

Càng kéo dài, ông càng cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Tuổi già đáng lẽ an yên lại trở nên nặng nề.

Cuộc trò chuyện giúp thay đổi nhận thức

Một lần cháu trai từ thành phố về quê thăm ông. Trong lúc chơi cờ, ông Trương buột miệng kể về tình trạng của mình. Người cháu lắng nghe và thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Cậu cho rằng tiền bạc không phải là thước đo của mọi mối quan hệ. Nó có thể giúp nhìn rõ lòng người.

Nếu ai đó chỉ tìm đến khi cần vay mượn, thì khi ông gặp khó khăn, liệu họ có sẵn sàng giúp lại? Những lời nói này khiến ông Trương suy nghĩ rất nhiều.

Ông nhận ra rằng việc giữ gìn tình thân không đồng nghĩa với việc hy sinh sự bình yên của bản thân. Tuổi già cần lý trí hơn là cảm tính.

Thay đổi thứ nhất: Đặt nguyên tắc tài chính rõ ràng

Sau khi suy nghĩ kỹ, ông Trương quyết định ưu tiên kế hoạch tài chính cá nhân.

Ông xác định lương hưu là nguồn đảm bảo cho những năm tháng còn lại, vì vậy không thể tùy tiện cho vay hoặc hỗ trợ ngoài khả năng.

Ông bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu cụ thể, cân đối sinh hoạt, tiết kiệm và dự phòng y tế. Khi đã có nguyên tắc, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không còn bị dao động trước các lời nhờ vả.

Thay đổi thứ hai: Thẳng thắn về giới hạn của bản thân

Ông Trương chủ động trao đổi với người thân. Ông nói rõ lương hưu là thành quả cả đời làm việc, và ông cần nó để đảm bảo cuộc sống tuổi già.

Ông mong mọi người hiểu và không nên phụ thuộc vào tài chính của người khác.

Việc nói rõ giới hạn ban đầu khiến ông hơi ngại, nhưng kết quả lại tích cực hơn mong đợi. Khi hiểu quan điểm của ông, nhiều người thân cũng tôn trọng và không còn gây áp lực như trước.

Thay đổi thứ ba: Tìm niềm vui mới thay vì lo nghĩ

Không còn bị cuốn vào chuyện vay mượn, ông Trương dành thời gian tham gia hoạt động cộng đồng và làm tình nguyện.

Ông dùng sức lực và một phần nhỏ tài chính để giúp những hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Những việc làm này giúp ông cảm thấy ý nghĩa hơn, đồng thời mang lại sự bình an trong tâm hồn.

Ông nhận ra rằng giúp đúng người, đúng cách mới là điều khiến bản thân hạnh phúc lâu dài.

Tuổi già hạnh phúc cần ranh giới rõ ràng

Sau những thay đổi, cuộc sống của ông Trương dần ổn định. Ông không còn cảm thấy áp lực vì tiền bạc, cũng không phải né tránh người thân.

Quan trọng hơn, ông tìm lại được cảm giác an yên mà mình mong muốn từ lâu.

Câu chuyện của ông cho thấy, tiền bạc không tự động mang lại hạnh phúc. Điều quyết định là cách mỗi người sử dụng nó và bảo vệ sự bình yên của mình.

Khi biết đặt giới hạn, chủ động giao tiếp và tìm niềm vui mới, tuổi già hoàn toàn có thể trở thành giai đoạn đáng sống nhất.

Theo Sohu