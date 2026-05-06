Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủy
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.
Việc thiết kế cầu thang có ảnh hưởng như thế nào tới phong thủy ngôi nhà?
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ không nên xem thường việc thiết kế cầu thang.
Trong phong thủy nhà ở, cầu thang luôn được xem là bộ phận quan trọng của ngôi nhà, được ví như "xương sống", là trục kết nối các tầng và dẫn truyền khí từ tầng thấp nhất cho tới tầng cao hơn.
Không chỉ đơn thuần phục vụ di chuyển, cầu thang còn giúp điều phối luồng không khí và ánh sáng, tác động trực tiếp đến vận khí tổng thể. Nếu bố trí sai vị trí, đặc biệt ở khu vực trung tâm, cầu thang có thể gây rối loạn khí trường, ảnh hưởng lâu dài đến vận khí của gia chủ.
Vì sao không nên đặt cầu thang ở giữa nhà?
Phá vỡ "trung cung" – vùng năng lượng quan trọng nhất
Trong phong thủy, trung tâm ngôi nhà được gọi là trung cung – nơi hội tụ và phân phối năng lượng. Khi đặt cầu thang tại đây sẽ khiến không gian bị chia cắt, mất tính cân bằng và ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn chỉnh của ngôi nhà. Năng lượng tốt ở trung tâm ngôi nhà bị hút cạn đi theo lối cầu thang, làm ảnh hưởng tới năng lượng của những người đang sinh sống trong căn nhà.
Gây thất thoát tài lộc và năng lượng
Cầu thang là nơi khí vận động mạnh. Khi đặt ở trung tâm sẽ làm khí tốt dễ bị phân tán, không tụ lại khiến tài lộc dễ hao hụt. Đây là lý do nhiều gia chủ cảm thấy "làm mãi không tích lũy được" dù thu nhập ổn định.
Phạm thế phong thủy "trảm tâm sát"
Cầu thang giữa nhà còn được xem là thế "trảm tâm sát" – tức cắt vào "trái tim" của ngôi nhà. Hệ quả có thể khiến gia đình thường xuyên lục đục dẫn đến ly tán hoặc tài sản bị mất mát, tiêu hao, những mối quan hệ và cơ hội trong cuộc sống dễ bị vụt qua.
Theo chuyên gia, nếu cầu thang giữa nhà lại có hướng đối diện với cửa ra vào, càng khiến gia chủ gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, tạo trạng thái bất ổn và tác động tiêu cực đến phong thủy tổng thể của ngôi nhà.
Cách hóa giải cầu thang giữa nhà hiệu quả
Trong thực tế, nhiều ngôi nhà đã xây dựng sẵn, không thể thay đổi vị trí cầu thang. Khi đó, cần tập trung vào các giải pháp điều chỉnh để giảm tác động xấu:
Giữ khu vực cầu thang thông thoáng
Không đặt đồ đạc lộn xộn, đặc biệt dưới gầm cầu thang; tránh tích tụ vật dụng cũ, ẩm thấp, đảm bảo lưu thông khí tốt. Đây là bước cơ bản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tránh sự ứ đọng năng lượng, từ đó hạn chế phát sinh khí xấu.
Kiểm soát dòng khí
Cầu thang đặt giữa nhà, kết hợp nhiều cửa ra vào hoặc cửa sổ, dễ khiến luồng khí bị khuếch tán nhanh. Mọi người có thể sử dụng bình phong, kệ trang trí hoặc cây xanh để che chắn, giữ khí và cân bằng dòng năng lượng trong nhà.
Đảm bảo đủ ánh sáng ở cầu thang
Bố trí đèn chiếu sáng đầy đủ, trang trí ảnh sáng màu. Nếu cầu thang hẹp có thể mở rộng không gian bằng cách dùng gương. Ánh sáng tốt giúp kích hoạt sinh khí và giảm cảm giác nặng nề.
Lưu ý đến số bậc cầu thang
Số lượng bậc cầu thang có thể nhiều hay ít tùy theo không gian, diện tích ngôi nhà bạn nhưng cần lưu ý. Theo phong thủy, số bậc nên rơi vào cung "Sinh", tổng số bậc chia 4 dư 1 hoặc 2, tránh chia hết cho 4.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
