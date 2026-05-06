Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủy

Hướng nhà không hợp tuổi có phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả, dễ áp dụng GĐXH – Khi mua đất, xây nhà, nhiều gia chủ thường lo lắng nếu hướng nhà không hợp tuổi sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe. Tuy nhiên, trong phong thủy nhà ở, đây không phải là tiêu chí quyết định mà nằm ở những yếu tố dưới đây.

Việc thiết kế cầu thang có ảnh hưởng như thế nào tới phong thủy ngôi nhà?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ không nên xem thường việc thiết kế cầu thang.

Trong phong thủy nhà ở, cầu thang luôn được xem là bộ phận quan trọng của ngôi nhà, được ví như "xương sống", là trục kết nối các tầng và dẫn truyền khí từ tầng thấp nhất cho tới tầng cao hơn.

Ảnh minh họa

Không chỉ đơn thuần phục vụ di chuyển, cầu thang còn giúp điều phối luồng không khí và ánh sáng, tác động trực tiếp đến vận khí tổng thể. Nếu bố trí sai vị trí, đặc biệt ở khu vực trung tâm, cầu thang có thể gây rối loạn khí trường, ảnh hưởng lâu dài đến vận khí của gia chủ.

Vì sao không nên đặt cầu thang ở giữa nhà?

Phá vỡ "trung cung" – vùng năng lượng quan trọng nhất

Trong phong thủy, trung tâm ngôi nhà được gọi là trung cung – nơi hội tụ và phân phối năng lượng. Khi đặt cầu thang tại đây sẽ khiến không gian bị chia cắt, mất tính cân bằng và ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn chỉnh của ngôi nhà. Năng lượng tốt ở trung tâm ngôi nhà bị hút cạn đi theo lối cầu thang, làm ảnh hưởng tới năng lượng của những người đang sinh sống trong căn nhà.

Gây thất thoát tài lộc và năng lượng

Cầu thang là nơi khí vận động mạnh. Khi đặt ở trung tâm sẽ làm khí tốt dễ bị phân tán, không tụ lại khiến tài lộc dễ hao hụt. Đây là lý do nhiều gia chủ cảm thấy "làm mãi không tích lũy được" dù thu nhập ổn định.

Phạm thế phong thủy "trảm tâm sát"

Cầu thang giữa nhà còn được xem là thế "trảm tâm sát" – tức cắt vào "trái tim" của ngôi nhà. Hệ quả có thể khiến gia đình thường xuyên lục đục dẫn đến ly tán hoặc tài sản bị mất mát, tiêu hao, những mối quan hệ và cơ hội trong cuộc sống dễ bị vụt qua.

Theo chuyên gia, nếu cầu thang giữa nhà lại có hướng đối diện với cửa ra vào, càng khiến gia chủ gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, tạo trạng thái bất ổn và tác động tiêu cực đến phong thủy tổng thể của ngôi nhà.

Cách hóa giải cầu thang giữa nhà hiệu quả

Trong thực tế, nhiều ngôi nhà đã xây dựng sẵn, không thể thay đổi vị trí cầu thang. Khi đó, cần tập trung vào các giải pháp điều chỉnh để giảm tác động xấu:

Giữ khu vực cầu thang thông thoáng

Không đặt đồ đạc lộn xộn, đặc biệt dưới gầm cầu thang; tránh tích tụ vật dụng cũ, ẩm thấp, đảm bảo lưu thông khí tốt. Đây là bước cơ bản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tránh sự ứ đọng năng lượng, từ đó hạn chế phát sinh khí xấu.

Kiểm soát dòng khí

Cầu thang đặt giữa nhà, kết hợp nhiều cửa ra vào hoặc cửa sổ, dễ khiến luồng khí bị khuếch tán nhanh. Mọi người có thể sử dụng bình phong, kệ trang trí hoặc cây xanh để che chắn, giữ khí và cân bằng dòng năng lượng trong nhà.

Đảm bảo đủ ánh sáng ở cầu thang

Bố trí đèn chiếu sáng đầy đủ, trang trí ảnh sáng màu. Nếu cầu thang hẹp có thể mở rộng không gian bằng cách dùng gương. Ánh sáng tốt giúp kích hoạt sinh khí và giảm cảm giác nặng nề.

Lưu ý đến số bậc cầu thang

Số lượng bậc cầu thang có thể nhiều hay ít tùy theo không gian, diện tích ngôi nhà bạn nhưng cần lưu ý. Theo phong thủy, số bậc nên rơi vào cung "Sinh", tổng số bậc chia 4 dư 1 hoặc 2, tránh chia hết cho 4.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dài GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 4/5 - 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên biết các thông tin dưới đây để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ dài được thuận lợi, may mắn.