Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm

Thứ năm, 14:47 07/08/2025 |
GĐXH – Ngày mai, 8/8 là Rằm tháng 6 nhuận năm 2025. Theo chuyên gia phong thủy, bạn nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận này và làm một điều đặc biệt sau để gia tăng vận khí, đón vận may.

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yênĐúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận

Sắp lễ chỉn chu, thắp nhang với tâm thế trang nghiêm trong ngày Rằm là nghi thức tâm linh quen thuộc, đồng thời cũng là cách kết nối với tổ tiên, giữ cho dòng khí trong nhà được ổn định và đón nhận sự hanh thông.

Khi lựa chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận năm 2025, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng nên lên hương vào khung giờ sau:

+ Giờ Đinh Mão (05:00 – 07:00)

+ Giờ Tỵ (09:00 – 11:00)

Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ lên hương, gửi gắm mong ước cho tháng mới suôn sẻ, may mắn, nhiều tài lộc. Người xưa vẫn quan niệm rằng khung giờ thắp hương mang lại tài lộc nhất là vào buổi sáng, bởi sáng sớm là lúc khởi đầu ngày mới, khi khí trời trong lành, thanh tịnh, tràn đầy năng lượng dương giúp cho việc cầu khấn linh ứng hơn.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc chọn giờ đẹp để lên hương, việc chọn hướng xuất hành tốt trong ngày Rằm cũng góp phần đem lại vận khí hanh thông. Theo chuyên gia, nên xuất hành theo hướng Bắc và Nam để công việc trong ngày thuận lợi và sinh tài lộc.

Giờ xuất hành tốt bao gồm: 11:00 – 13:00 và 23:00 – 01:00 (Tốc Hỷ); 05:00 – 07:00 và 17:00 – 19:00 (Tiểu Cát); 09:00 – 11:00 và 21:00 – 23:00 (Đại An). Trong ngày này, mọi người chỉ nên thực hiện các công việc mang tính tâm linh như làm công quả, thỉnh cầu thần linh, cầu bình an cho gia đạo. Các việc hệ trọng như động thổ, cưới xin cần tham vấn chuyên gia phong thủy trước khi tiến hành.

Điều đặc biệt trong ngày Rằm tháng 6 nhuận

Ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng Rằm như mọi tháng, các gia đình có thể thực hiện thêm những việc sau để gia tăng vận may:

+ Ngày lý tưởng để thanh lọc không gian sống: Ngày 8/8/2025 là ngày đẹp để khai vận. Xét theo Thập Nhị Trực, ngày 8/8 dương lịch có Trực Trừ - chủ về loại bỏ điều xấu, ‘tống cựu nghênh tân’. Đây là thời điểm vàng để chúng ta dọn dẹp, thanh lọc, thay cũ đón mới, lập lại trường khí trong nhà cũng như trong tâm trí. Bạn có thể mở hết cửa sổ để ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo sự tươi mới cho không gian sống.

+ Ngày lý tưởng để sắp xếp công việc, gia đạo: Xét theo Nhị Thập Bát Tú, đây là ngày có Sao Lâu chiếu tới. Khi sao Lâu xuất hiện sẽ mở ra những vận hội rất hưng thịnh, cầu tài ắt có, cầu con ắt thành.

Đây cũng là ngày thứ hai của tiết Lập Thu – thời điểm giao mùa, khi Hỏa khí đã suy và Kim khí bắt đầu khởi. Đây là cơ hội lý tưởng để ổn định lại nhân khí, tái cân bằng nội lực, nhìn lại nửa năm đã qua và chuẩn bị cho chặng cuối năm nhiều biến động.

Ngoài ra, chuyên gia phong thủy Phùng Gia cũng chia sẻ rằng, ngày Rằm tháng 6 nhuận 2025 còn xuất hiện 2 con số 8, vốn là con số mà người Việt chúng ta rất ưa chuộng. Số 8 theo văn hóa Á Đông là biểu tượng cho sự phát triển, phát tài.

Ngày 8/8 là ngày cộng hưởng của nhiều yếu tố cát lành, vận khí sẽ rộng mở nếu biết cách hành động đúng lúc. Không chỉ cầu may mắn, ngày Rằm còn là cơ hội cho chúng ta điều chỉnh Thân – Tâm -Trí.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhRằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biếtLập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.

Hà My
Top