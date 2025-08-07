Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm
GĐXH – Ngày mai, 8/8 là Rằm tháng 6 nhuận năm 2025. Theo chuyên gia phong thủy, bạn nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận này và làm một điều đặc biệt sau để gia tăng vận khí, đón vận may.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận
Sắp lễ chỉn chu, thắp nhang với tâm thế trang nghiêm trong ngày Rằm là nghi thức tâm linh quen thuộc, đồng thời cũng là cách kết nối với tổ tiên, giữ cho dòng khí trong nhà được ổn định và đón nhận sự hanh thông.
Khi lựa chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận năm 2025, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng nên lên hương vào khung giờ sau:
+ Giờ Đinh Mão (05:00 – 07:00)
+ Giờ Tỵ (09:00 – 11:00)
Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ lên hương, gửi gắm mong ước cho tháng mới suôn sẻ, may mắn, nhiều tài lộc. Người xưa vẫn quan niệm rằng khung giờ thắp hương mang lại tài lộc nhất là vào buổi sáng, bởi sáng sớm là lúc khởi đầu ngày mới, khi khí trời trong lành, thanh tịnh, tràn đầy năng lượng dương giúp cho việc cầu khấn linh ứng hơn.
Bên cạnh việc chọn giờ đẹp để lên hương, việc chọn hướng xuất hành tốt trong ngày Rằm cũng góp phần đem lại vận khí hanh thông. Theo chuyên gia, nên xuất hành theo hướng Bắc và Nam để công việc trong ngày thuận lợi và sinh tài lộc.
Giờ xuất hành tốt bao gồm: 11:00 – 13:00 và 23:00 – 01:00 (Tốc Hỷ); 05:00 – 07:00 và 17:00 – 19:00 (Tiểu Cát); 09:00 – 11:00 và 21:00 – 23:00 (Đại An). Trong ngày này, mọi người chỉ nên thực hiện các công việc mang tính tâm linh như làm công quả, thỉnh cầu thần linh, cầu bình an cho gia đạo. Các việc hệ trọng như động thổ, cưới xin cần tham vấn chuyên gia phong thủy trước khi tiến hành.
Điều đặc biệt trong ngày Rằm tháng 6 nhuận
Ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng Rằm như mọi tháng, các gia đình có thể thực hiện thêm những việc sau để gia tăng vận may:
+ Ngày lý tưởng để thanh lọc không gian sống: Ngày 8/8/2025 là ngày đẹp để khai vận. Xét theo Thập Nhị Trực, ngày 8/8 dương lịch có Trực Trừ - chủ về loại bỏ điều xấu, ‘tống cựu nghênh tân’. Đây là thời điểm vàng để chúng ta dọn dẹp, thanh lọc, thay cũ đón mới, lập lại trường khí trong nhà cũng như trong tâm trí. Bạn có thể mở hết cửa sổ để ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo sự tươi mới cho không gian sống.
+ Ngày lý tưởng để sắp xếp công việc, gia đạo: Xét theo Nhị Thập Bát Tú, đây là ngày có Sao Lâu chiếu tới. Khi sao Lâu xuất hiện sẽ mở ra những vận hội rất hưng thịnh, cầu tài ắt có, cầu con ắt thành.
Đây cũng là ngày thứ hai của tiết Lập Thu – thời điểm giao mùa, khi Hỏa khí đã suy và Kim khí bắt đầu khởi. Đây là cơ hội lý tưởng để ổn định lại nhân khí, tái cân bằng nội lực, nhìn lại nửa năm đã qua và chuẩn bị cho chặng cuối năm nhiều biến động.
Ngoài ra, chuyên gia phong thủy Phùng Gia cũng chia sẻ rằng, ngày Rằm tháng 6 nhuận 2025 còn xuất hiện 2 con số 8, vốn là con số mà người Việt chúng ta rất ưa chuộng. Số 8 theo văn hóa Á Đông là biểu tượng cho sự phát triển, phát tài.
Ngày 8/8 là ngày cộng hưởng của nhiều yếu tố cát lành, vận khí sẽ rộng mở nếu biết cách hành động đúng lúc. Không chỉ cầu may mắn, ngày Rằm còn là cơ hội cho chúng ta điều chỉnh Thân – Tâm -Trí.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đếnỞ - 2 phút trước
GĐXH - Chỉ vài bước đơn giản và một số lưu ý khi sử dụng ví trong bài viết sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng chiếc ví này sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của bạn, mang lại nhiều tiền bạc và may mắn hơn.
Để tiền tiêu không hết hãy làm nhà hướng này, hướng của bậc đế vươngỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Người xưa có nhiều câu nói liên quan đến lợi thế của việc làm nhà hướng Nam: “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”... Cùng tìm hiểu lí do vì sao làm nhà hướng Nam lại được ưa chuộng.
Bật mí chọn cây xanh để phòng lãnh đạo được bình an, nhiều năng lượng, công việc may mắnỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Đặt cây cảnh trong phòng làm việc của lãnh đạo không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, dễ chịu mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt, giúp lãnh đạo có nhiều thuận lợi và hanh thông trong công việc.
Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòngỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.
Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biếtỞ - 8 giờ trước
GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.
Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.
Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự độngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chuột gặm đứt dây điện cửa tự động sẽ làm cửa ngừng hoạt động, hư hỏng hệ thống điện và thậm chí dẫn đến chập cháy. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các cách hiệu quả để khắc phục tình trạng này.
Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên đượcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người có thói quen nhăn mặt, trợn mắt thường làm việc dễ cực đoan, suy nghĩ không thông suốt. Nếu không nhanh chóng từ bỏ thói quen xấu này, e rằng tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu của bạn sẽ không có cơ hội phất lên được.
Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yênỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.
Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đếnỞ
GĐXH - Cây kim tiền được coi là loại cây mang lại may mắn, tài lộc cũng như mang nhiều ý nghĩa phong thủy cho gia chủ. Vì vậy, loại cây này thường được trang trí trong nhà, phòng ngủ hoặc đặt trên bàn làm việc.