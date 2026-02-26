Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

Thứ năm, 15:45 26/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 26/2/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 26/2/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 26/2/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Cùng chuyên mục

Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 phút trước

GĐXH - Những mâm cúng Tam sên bắt mắt, được sắp xếp đầy đủ các vật phẩm cúng lễ ngày vía Thần Tài được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 phút trước

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.

Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Người lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội vừa đón nhận thông tin tích cực khi Bộ Công an ban hành Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026, hướng dẫn xác nhận điều kiện thu nhập theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP.

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo truyền thống, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) hàng năm, người Việt thường đi mua vàng để cầu tài lộc, may mắn cả năm.

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân, hộ gia đình không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Quy định này nhằm siết tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, đảm bảo công bằng và minh bạch trong xét duyệt.

MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 26/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 26/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều hộ dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?

Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Sản phẩm - Dịch vụ
Vàng 0,1 chỉ thành mặt hàng ‘hot’ dịp vía Thần Tài 2026

Vàng 0,1 chỉ thành mặt hàng ‘hot’ dịp vía Thần Tài 2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top