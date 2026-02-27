Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg
GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục tăng khi hệ thống Phú Quý mở phiên buổi sáng ở mức 91,8 triệu đồng/kg. Sau nhiều nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá bán ra đã vượt 92,3 triệu đồng/kg, tương đương biên độ dao động khoảng 1,5 triệu đồng/kg chỉ trong một buổi sáng.
Tại Sacombank-SBJ, thị trường cũng ghi nhận diễn biến sôi động. Chỉ trong buổi sáng, doanh nghiệp này thực hiện 7 nhịp điều chỉnh, đưa giá bán từ 94,4 triệu đồng/kg lên 94,9 triệu đồng/kg.
Dù biên độ tăng không quá lớn, song mặt bằng giá của Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở mức cao nhất thị trường, vượt trên các thương hiệu như Phú Quý hay Ancarat.
Trong khi đó, Ancarat niêm yết giá bán ra ở mức 91,1 triệu đồng/kg. So với mức mở phiên sáng nay chỉ 89,6 triệu đồng/kg, giá đã tăng đáng kể, phản ánh xu hướng phục hồi chung của thị trường bạc nội địa sau ngày vía Thần Tài.
Ở phân khúc bán lẻ bạc lượng, giá cũng tăng tương ứng với diễn biến bạc nguyên liệu. Cụ thể, Phú Quý niêm yết mức 3,461 triệu đồng/lượng; Ancarat là 3,457 triệu đồng/lượng; còn Sacombank-SBJ ở mức cao nhất, 3,561 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 89,8 USD/oz, giảm sâu so với mức đỉnh trong tuần trước từng vượt 120 USD/oz. Diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và thế giới cho thấy yếu tố cung – cầu nội địa sau vía Thần Tài vẫn đang tạo lực đỡ đáng kể cho giá bạc trong nước.
