Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 13:24 27/02/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 1.Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục tăng khi hệ thống Phú Quý mở phiên buổi sáng ở mức 91,8 triệu đồng/kg. Sau nhiều nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá bán ra đã vượt 92,3 triệu đồng/kg, tương đương biên độ dao động khoảng 1,5 triệu đồng/kg chỉ trong một buổi sáng.

Tại Sacombank-SBJ, thị trường cũng ghi nhận diễn biến sôi động. Chỉ trong buổi sáng, doanh nghiệp này thực hiện 7 nhịp điều chỉnh, đưa giá bán từ 94,4 triệu đồng/kg lên 94,9 triệu đồng/kg. 

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.

Dù biên độ tăng không quá lớn, song mặt bằng giá của Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở mức cao nhất thị trường, vượt trên các thương hiệu như Phú Quý hay Ancarat.

Trong khi đó, Ancarat niêm yết giá bán ra ở mức 91,1 triệu đồng/kg. So với mức mở phiên sáng nay chỉ 89,6 triệu đồng/kg, giá đã tăng đáng kể, phản ánh xu hướng phục hồi chung của thị trường bạc nội địa sau ngày vía Thần Tài.

Ở phân khúc bán lẻ bạc lượng, giá cũng tăng tương ứng với diễn biến bạc nguyên liệu. Cụ thể, Phú Quý niêm yết mức 3,461 triệu đồng/lượng; Ancarat là 3,457 triệu đồng/lượng; còn Sacombank-SBJ ở mức cao nhất, 3,561 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 89,8 USD/oz, giảm sâu so với mức đỉnh trong tuần trước từng vượt 120 USD/oz. Diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và thế giới cho thấy yếu tố cung – cầu nội địa sau vía Thần Tài vẫn đang tạo lực đỡ đáng kể cho giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 6.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 89,8 USD/oz, giảm sâu so với mức đỉnh trong tuần trước từng vượt 120 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 7.Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

Giá bạc hôm nay 27 / 2 tăng tốc , có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng / kg - Ảnh 8.Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

