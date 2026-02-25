Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Thứ tư, 15:45 25/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 25/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 25/2/2026







Giá trị Jackpot: đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.


