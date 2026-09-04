Kinh Đô thắp sáng mùa trăng qua câu chuyện của ký ức

Tiếp nối hành trình cùng người Việt giữ gìn nét đẹp văn hóa đoàn viên qua gần 3 thập kỷ, Kinh Đô khởi động Mùa Trăng 2026 bằng chiến dịch sáng tạo kết nối hàng triệu gia đình Việt. Thông qua đầu tư vào chất lượng sản phẩm, mở rộng độ phủ rộng khắp cả nước, đến hệ sinh thái trải nghiệm đa nền tảng, Kinh Đô đang mang không khí Trung thu đến gần hơn với mọi gia đình, đồng thời không ngừng làm mới cách người Việt tận hưởng mùa trăng trong nhịp sống hiện đại.

Tiếp tục mang Trung thu đến với mọi nhà

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Worldpanel by Numerator Việt Nam, Kinh Đô là thương hiệu bánh Trung Thu được chọn mua nhiều (*). Đáp lại sự yêu mến của người tiêu dùng, năm nay, Kinh Đô tiếp tục ra mắt danh mục hơn 80 sản phẩm đa dạng, bao phủ mọi phân khúc, từ các bộ sưu tập cao cấp dành cho biếu tặng, những dòng sản phẩm mới bắt kịp xu hướng người tiêu dùng trẻ, đến các dòng bánh Trung thu truyền thống với chất lượng và hương vị quen thuộc được gìn giữ trong suốt những mùa trăng.

Dù thị trường chịu nhiều áp lực, bánh trung thu Kinh Đô giữ nguyên giá bán đối với một số sản phẩm, đồng hành cùng nhiều gia đình và doanh nghiệp.

Dù thị trường chịu nhiều áp lực từ chi phí nguyên liệu, nhân công, bao bì và biến động nguồn cung, bánh trung thu Kinh Đô chỉ điều chỉnh giá trung bình khoảng 2–3%. Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm Trăng Vàng giữ nguyên giá bán để tiếp tục đồng hành cùng nhiều gia đình và doanh nghiệp hơn.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: "Gần 30 mùa Trung thu được hàng triệu gia đình Việt tin yêu, đó là niềm vinh hạnh, và cũng là trách nhiệm. Mỗi năm, Kinh Đô giữ nguyên hương vị quen thuộc mà nhiều thế hệ gắn bó, đồng thời mang đến những cách đón Trung thu mới mẻ hơn, gần gũi hơn, trọn vẹn hơn, để mùa đoàn viên không bao giờ mất đi ý nghĩa với bất kỳ thế hệ nào".

Phủ sóng cả nước, lan tỏa không khí Trung thu trên mọi nền tảng

Với hệ thống phân phối rộng khắp, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy bánh trung thu Kinh Đô ở gần 100.000 điểm bán trên toàn quốc và trên các nền tảng thương mại điện tử. Hệ thống phân phối không ngừng mở rộng khắp mọi vùng miền giúp mang hàng triệu hộp bánh Kinh Đô đến gần hơn với người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và biếu tặng trong mùa Trung thu.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy bánh trung thu Kinh Đô ở gần 100.000 điểm bán trên toàn quốc và trên các nền tảng thương mại điện tử.

Không chỉ lan tỏa Trung thu qua các kênh bán lẻ, Kinh Đô còn mang không khí đoàn viên đến gần hơn với người Việt qua nhiều hình thức khác nhau. Thông qua cách tiếp cận đa dạng và hấp dẫn, Kinh Đô góp phần đưa những câu chuyện về gia đình, sẻ chia và đoàn viên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Lần đầu tiên, Kinh Đô ra mắt "Bảo tàng Ký ức Trung thu", chiến dịch gìn giữ ký ức Trung Thu lớn nhất của thương hiệu từ trước đến nay. Tại đây, những câu chuyện Trung thu từ người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước được gìn giữ và kết nối. Chỉ cần quét mã QR trên hộp bánh hoặc truy cập fanpage Kinh Đô theo hướng dẫn, chia sẻ ký ức Trung thu, người dùng có thể khám phá câu chuyện đêm trăng, và nhận ngay cơ hội sở hữu những hộp quà đặc biệt từ Kinh Đô.

Kinh Đô khởi động chiến dịch gìn giữ ký ức Trung Thu lớn nhất của thương hiệu từ trước đến nay qua "Bảo tàng Ký ức Trung thu".

Tâm điểm của chiến dịch là bộ phim ngắn đặc biệt, đưa những ký ức trung thu sống lại bằng công nghệ AI, đưa khán giả ngược dòng thời gian qua những đêm Trung thu của bao thế hệ. Bộ phim là lời nhắn nhủ chân thành đến tất cả mọi người: hãy cùng Kinh Đô tiếp tục lan tỏa tinh thần giữ gìn và thắp sáng ký ức rực rỡ ấy cho thế hệ hôm nay, để mỗi gia đình lại cùng nhau tạo nên những ký ức trung thu thật đẹp.

Với hàng loạt những sáng tạo mới mẻ cho Mùa Trăng năm nay, Kinh Đô không chỉ khuấy động không khí Trung thu trên khắp cả nước mà còn tiếp tục gìn giữ những giá trị trân quý của lễ Tết Trung thu - cái tết đoàn viên của nhiều thế hệ gia đình Việt.

(*) Nguồn: Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Worldpanel by Numerator Việt Nam từ tháng Chín tới tháng Mười năm 2025 ở Thành thị 4 thành phố và Nông thôn Việt Nam, Số tham chiếu Báo cáo NUMVN-CIT-2608-002 và Ngày công bố 11/8/2026 của kết quả nghiên cứu thị trường.

Thu Nguyễn