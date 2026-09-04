Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4 – 6/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện từ sáng sớm tới chiều tối tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 4 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 4 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Biển Tây A, Biển Tây B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã ba Trần Văn Sớm - Nguyễn Tất Thành đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 09:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Cách Mạng (từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Cách Mạng - Trần Phú), Hòa Bình, Lý Thường Kiệt, Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Trần Văn Thời, Hà Huy Tập, Kinh 30 Tháng 4, Hai Bà Trưng, Thủ Khoa Huân, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ninh Bình, Lê Hồng Nhi, Ngô Quang Nhã, Trần Thị Khéo, Lương Đình Của, Quách Nhị Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huỳnh Quảng, Hùng Vương - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An, Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 08:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 5 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 2, 7 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 15:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh Đông, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 15:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thông Lưu, Trà Ban 1, Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ, Xẻo Nhào, Ngọc Được, Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Long - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 15:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 10:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 09:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 15:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 1, Trà Ban 2, Thông Lưu, Nhà Dài, Chắc Đốt, Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 09:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chắc Đốt, Nhà Dài, Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 15:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Ấp Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Cai Giảng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Ấp Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Cai Giảng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường - xã Vĩnh Thanh; Ấp Phước Thành - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Hải - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 10:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thành, Long Đức - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 13:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Đức - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 09:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/09/2026 đến 10:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Cai Giảng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Công Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Công Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Công Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Bửu Đông - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Thanh Phong trụ 473ÐH/40/05/05K3 tuyến 473ĐH.4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/09/2026 đến 15:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/09/2026 đến 12:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/09/2026 đến 14:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 10:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền, Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/09/2026 đến 15:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Lung Lá, Hòa Phong, Lung Chim, Lung Rong, Lung Xình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 11:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim - Định Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/09/2026 đến 13:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 14 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 21, 33, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/09/2026 đến 12:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 36, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hậu Bối 2 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 06/09/2026 đến 13:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện