Kỳ Duyên bị 'dội gáo nước lạnh' ở Miss Universe Vietnam

Kỳ Duyên là ứng viên nổi bật, gây chú ý từ khi ghi danh đến các vòng thử thách ở Miss Universe Vietnam. Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, đây là lần cô tái xuất sau 10 năm học tập và rèn luyện. Vì thế, khán giả đặt nhiều kỳ vọng, sự mong chờ vào phần thể hiện của Kỳ Duyên. Sau loạt tranh cãi vì phong độ bấp bênh, trong tập 3 Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên tuyên bố đã trở lại và lấy lại phong độ nhưng nhận về lời nhận xét ngược lại từ ban giám khảo.

Cụ thể, trong thử thách mỗi ứng viên sẽ mang một món đồ và kể câu chuyện liên quan đến thứ mà mình chuẩn bị thì Kỳ Duyên cho biết muốn tặng một giỏ hoa ly trắng và sen cho những người hâm mộ, ủng hộ cô suốt 10 năm qua. Hoa hậu Việt Nam chia sẻ rằng hoa ly có ý nghĩa về lòng biết ơn còn hoa sen trắng như một lời gợi nhắc về ước mơ mang hình ảnh người con gái Việt đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Kỳ Duyên chốt lại bằng lời nhắn nhủ: "Tôi muốn gửi gắm đến mọi người rằng: Kỳ Duyên đã quay trở lại, mọi người yên tâm nhé!".

Clip: Kỳ Duyên bị nhận xét ít cười, chưa truyền tải được năng lượng

Hoa hậu Kỳ Duyên tặng một giỏ hoa cho người hâm mộ và thông báo đã trở lại

Kỳ Duyên có phần tự tin, nói năng lưu loát hơn chứ không còn đứng "chôn chân" như những tập trước

Xuyên suốt phần thuyết trình, Kỳ Duyên thể hiện sự tự tin, dõng dạc nhưng nhận ý kiến trái chiều từ dàn ban giám khảo. Nhiều khán giả cũng nhận ra Kỳ Duyên thể hiện tốt hơn những tập đầu nhưng tổng thể hiện tại vẫn kém cuốn hút hơn đối thủ là thí sinh Thu Hà.

Nếu Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023 cảm thấy rất hào hứng, được truyền lửa từ câu chuyện Thu Hà đã đăng ký hiến tạng thì cô lại nhận xét Kỳ Duyên có phần lạnh lùng, ít cười và chưa mang được năng lượng thoải mái, tích cực đến người nghe.

Cụ thể, với vai trò giám khảo khách mời, Anntonia Porsild chia sẻ: "Nếu như tôi hiểu là món quà này bạn dành tặng cho fan đúng không? Tôi cảm thấy rằng khi bạn nói chuyện với fan hoặc bất kỳ ai nói chuyện với fan của họ thì phải mang lại năng lượng của niềm vui. Bởi vì các bạn fan đã cho bạn tình yêu, hạnh phúc và sự ủng hộ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy năng lượng mà bạn truyền tải khiến tôi không thực sự cảm nhận được cảm xúc. Tôi thấy bạn chỉ nói đúng những gì cần nói chứ không cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc đặt trong đó. Tôi muốn bạn cải thiện hơn một chút, hãy cười nhiều hơn, hãy thể hiện sự vui vẻ và hào hứng. Tôi biết bạn rất yêu họ nhưng tôi cũng muốn họ cảm nhận được điều đó khi bạn nhìn vào máy quay và nói cảm ơn họ".

Lần đầu gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của Kỳ Duyên, Anntonia Porsild cho biết không cảm nhận được cảm xúc như những gì Kỳ Duyên chia sẻ

Kỳ Duyên có vài khoảnh khắc cười gượng trước lời nhận xét này

Vừa thể hiện sự quyết tâm thông báo sẽ trở lại nhưng vài phút sau lại bị nhận xét "thiếu lửa", Kỳ Duyên chăm chú lắng nghe góp ý nhưng khuôn mặt có vẻ gương gạo. Hoa hậu Hương Giang phải ra mặt bênh vực rằng từng làm việc với Kỳ Duyên nhiều năm trước và biết cô là người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng sống rất tình cảm, tử tế. Tuy nhiên, Hương Giang mong Kỳ Duyên thả lỏng và ghi nhận những nhận xét của Anntonia Porsild để mọi người có thể hiểu cô nhiều hơn.

Về phía Dược sĩ Tiến, anh ghi nhận sự cố gắng, vượt ra khỏi những áp lực của Kỳ Duyên qua từng tập của chương trình. Siêu mẫu Thanh Hằng cũng nhắc nhở Kỳ Duyên nên tin vào bản thân mình và tin vào những người trong chương trình Miss Universe Vietnam để có tinh thần "chiến đấu" tốt hơn.

Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Thanh Hằng... đồng loạt khuyên Kỳ Duyên thả lỏng để thoải mái "bung" kỹ năng

Sau màn bị giám khảo quốc tế "dội gáo nước lạnh", Kỳ Duyên tiếp tục phân trần: "Tôi cũng muốn chia sẻ một chút để mọi người hiểu tôi hơn. Trước giờ tôi thường tự làm mọi thứ một mình. Khi tôi đến cuộc thi này, có thể nhiều người nghĩ đằng sau Kỳ Duyên sẽ có một ekip hỗ trợ nhưng mọi thứ stress, lo lắng, những suy nghĩ trong đầu... tôi luôn phải tự đối diện và giải quyết. Đôi khi tôi đã quen với việc đó quá lâu rồi, nên tôi đang cố gắng, cố gắng từng ngày để thay đổi việc đó. Kết quả tôi không biết thế nào, nhưng sau cuộc thi này sẽ có một Kỳ Duyên hoàn toàn khác so với trước đây".

Kỳ Duyên thổ lộ cô đã trải qua nhiều áp lực, khủng hoảng một mình nên ngại chia sẻ

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải liên hoàn ồn ào, thị phi. Hoa hậu Kỳ Duyên không đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...